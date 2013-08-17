В Тюмени возможны грозы и шквалистый ветер

Так, по информации синоптиков, в Тюмени 18 и 19 августа ожидаются неблагоприятные погодные явления: дождь, гроза, при грозе шквалистое усиление ветра до 17–20 м/с.
Несмотря на это, температура воздуха будет держаться на отметке 22–23 Со днем и 17–19 Со ночью.
Департаментом безопасности жизнедеятельности руководителям объектов экономики, объектов ЖКХ и жизнеобеспечения населения указано организовать мероприятия по предупреждению возможных аварий и происшествий на территориях и объектах. Обеспечить готовность соответствующих сил и средств для их ликвидации.