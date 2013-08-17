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В Тюмени возможны грозы и шквалистый ветер

17 августа 2013, 09:30
Тюменский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует в ближайшие дни грозы и шквалистый ветер.
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Тюмень

Так, по информации синоптиков, в Тюмени 18 и 19 августа ожидаются неблагоприятные погодные явления: дождь, гроза, при грозе шквалистое усиление ветра до 17–20 м/с.

Несмотря на это, температура воздуха будет держаться на отметке 22–23 Со днем и 17–19 Со ночью.

Департаментом безопасности жизнедеятельности руководителям объектов экономики, объектов ЖКХ и жизнеобеспечения населения указано организовать мероприятия по предупреждению возможных аварий и происшествий на территориях и объектах. Обеспечить готовность соответствующих сил и средств для их ликвидации.

#Новости#Тюмень#Olga#Общество
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