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Центр города закрывают в 23 часа

17 августа 2013, 09:41
Напомним, что завтра, 18 августа, в связи с проведением автомобильного шоу Nismo G-Drive Show будет временно перекрыто движения транспорта в центре города.
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Тюмень

Напомним, что завтра, 18 августа, в связи с проведением автомобильного шоу Nismo G-Drive Show будет временно перекрыто движения транспорта в центре города.

Уже в 23 часа 17 августа закроют улицу Республики от Мориса Тореза до Холодильной, Максима Горького от Республики до Фабричной, Механическую от Максима Горького до Холодильной. Также будет перекрыт выезд с улицы Карской на улицу Республики. Откроют дороги в полночь 18 августа.

Из-за этого автобусы под номерами № 1, 11, 14, 15, 25, 27, 30, 35, 48, 54, 55, 80, 84, 86, 96, 100 пойдут в объезд. Как сообщает «Тюменьгортранс», для посадки и высадки пассажиров будут использоваться существующие остановочные пункты по ходу движения.

Пресс-служба ГИБДД добавляет, что ближайшие парковки находятся у ТРЦ «Гудвин» (Максима Горького, 70), у многофункционального комплекса «Калинка» (Республики, 62), у магазина спортивных товаров «Спортмастер» (Республики, 137, со стороны Холодильной), у итальянского семейного ресторана Casa Mia (Республики, 141, со стороны Минской).

Водителей призывают следовать указаниям дорожных знаков и заранее выбирать маршруты поездок.

#Новости#Ограничение движения#Тюмень#Автобусы#Транспорт#Olga#Общество
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