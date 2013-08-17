Центр города закрывают в 23 часа

Уже в 23 часа 17 августа закроют улицу Республики от Мориса Тореза до Холодильной, Максима Горького от Республики до Фабричной, Механическую от Максима Горького до Холодильной. Также будет перекрыт выезд с улицы Карской на улицу Республики. Откроют дороги в полночь 18 августа.