За сутки на дорогах погибли 5 человек

На 248 километре автодороги Тюмень — Омск в Ишимском районе столкнулись грузовик с полуприцепом MAN и SsangYong. Грузовик выехал на встречную полосу, от удара джип съехал в кювет и опрокинулся. 51-летний водитель корейской иномарки погиб, 35-летний водитель фуры получил ушиб грудной клетки, сообщают в пресс-службе ГИБДД.
Lada Priora «улетела» в кювет и опрокинулась на 39 километре дороги Бердюжье — Зарослое вчера в восьмом часу вечера. В машине находились 5 человек. Повезло не всем. От травм, несовместимых с жизнью, скончался 54-летний пассажир автомобиля, житель Курганской области. Водитель, его земляк, не пострадал, он уже лишен права управления автомобилем, в этот раз находился в состоянии алкогольного опьянения.
На 406 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск водитель Nissan Almera из ЯНАО не учел дорожных условий и ведущихся дорожных работ. Автомобиль въехал в Chevrolet, от удара Chevrolet отбросило на «Луидор». У 60-летнего водителя Chevrolet случился приступ стенокардии, резко «скакнуло» давление, его 56-летняя пассажирка получила ушибы и ссадины, такие же травмы получил 23-летний пассажир «Ниссана».
В Тюмени в одиннадцатом часу вечера на повороте на Федюнинского с дач «Петровский остров» столкнулись Ford Focus и Range Rover, из-за нарушения дистанции водителем «Форда», стаж которого 2 года. В ДТП пострадали водитель «Форда» и двое пассажиров второго автомобиля, в том числе 8-летняя девочка, она получила ушибы.
Три человека погибли вчера в Тюмени. В ночь с 15 на 16 августа на 11 километре окружной дороги Тюмени мотоцикл Suzuki, двигавшийся на большой скорости по окружной дороге со стороны Московского тракта в сторону улицы Авторемонтной, сбил девушку, переходившую дорогу вне перехода, несмотря на наличие разделительного ограждения. 23-летний мотоциклист не смог предотвратить наезда на пешехода. В результате мотоцикл отбросило в бетонный столб, водитель ударился об него головой с такой силой, что шлем раскололся. Погибли оба участника движения. Личность погибшей девушки устанавливается.
Трагедия случилась утром на объездной дороге Тюмени в районе ТЭЦ-2. Здесь столкнулись ВАЗ-21099 и погрузчик. По предварительным данным, 99-ю развернуло поперек дороги, она выехала на встречную полосу. Пассажир автомобиля, мужчина примерно 30-ти лет погиб. 38-летняя водитель получила рваные раны и ушибы.
Еще про одно ДТП сообщил в редакцию NashGorod.ru тюменец Павел. Он стал свидетелем аварии между Hyundai и мотоциклом на улице Харьковской. «Мотоциклист был в сознании, но встать не мог, скорая прибыла через 2 минуты», — пояснил он.