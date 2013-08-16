За сутки на дорогах погибли 5 человек

Три человека погибли вчера в Тюмени. В ночь с 15 на 16 августа на 11 километре окружной дороги Тюмени мотоцикл Suzuki, двигавшийся на большой скорости по окружной дороге со стороны Московского тракта в сторону улицы Авторемонтной, сбил девушку, переходившую дорогу вне перехода, несмотря на наличие разделительного ограждения. 23-летний мотоциклист не смог предотвратить наезда на пешехода. В результате мотоцикл отбросило в бетонный столб, водитель ударился об него головой с такой силой, что шлем раскололся. Погибли оба участника движения. Личность погибшей девушки устанавливается.