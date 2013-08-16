Водителям напомнят о приближении учебного года

На улице Республики у Главпочтамта инспекторы ГИБДД перекроют движение транспорта на 30 секунд. «По пешеходному переходу улицу перейдет бывший детсадовец Гоша и будущий первоклассник Георгий Константинович, один из почти 16 тысяч юных жителей области, которые в этом году в первый раз пойдут в первый класс по нашим улицам и дорогам», — сообщают в пресс-службе ГИБДД.