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Водителям напомнят о приближении учебного года

16 августа 2013, 08:49
Сегодня будет дан символический старт профилактическому мероприятию «Внимание — дети!», которое проводится в Тюменской области с 16 августа по 19 сентября.
Сюжет
Дети

На улице Республики у Главпочтамта инспекторы ГИБДД перекроют движение транспорта на 30 секунд. «По пешеходному переходу улицу перейдет бывший детсадовец Гоша и будущий первоклассник Георгий Константинович, один из почти 16 тысяч юных жителей области, которые в этом году в первый раз пойдут в первый класс по нашим улицам и дорогам», — сообщают в пресс-службе ГИБДД.

Старт мероприятию дадут заместитель председателя Тюменской областной думы Геннадий Корепанов и начальник Госавтоинспекции Тюменской области Геннадий Лоточкин. Они расскажут об аварийности с участием детей и мерах, которых принимают взрослые для обеспечения дорожной безопасности детей.

Патрульный автомобиль ДПС отправится по улицам Тюмени, инспекторы через громкоговорящее устройство призовут водителей быть внимательнее к детям на дорогах, использовать технологию защитного вождения и всегда пропускать их на пешеходных переходах.

#Новости#Тюменская область#Дети#Транспорт#Olga#Общество
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