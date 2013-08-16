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Внимание, дети снова на дорогах

16 августа 2013, 15:35
В Тюменской области с 16 августа по 15 сентября пройдет целевое профилактическое мероприятие «Внимание — дети!», направленное на обеспечение дорожной безопасности детей в период их массового возвращения с летнего отдыха и начала нового учебного года.
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Дети

Мероприятие проводится ГИБДД, участковыми уполномоченными полиции, ПДН, совместно с органами образования и другими заинтересованными ведомствами и общественностью.

Символический старт акции сегодня дали заместитель председателя Тюменской областной думы Геннадий Корепанов и начальник Госавтоинспекции области Геннадий Лоточкин, перейдя с детьми дорогу по пешеходному переходу в центре Тюмени. На улице Республики у Главпочтамта инспекторы ГИБДД на минуту перекрыли движение транспорта. По пешеходному переходу улицу перешел и бывший детсадовец, будущий первоклассник Гоша, один из почти 16 тысяч юных жителей области, которые в этом году в первый раз пойдут в первый класс по нашим улицам и дорогам.

Подобные акции проводятся в регионе регулярно. Добавим, что с начала года в дорожно-транспортных происшествиях на территории области получили травмы 226 детей, 12 ребят погибли. Число дорожных травм особенно увеличивается в конце августа — начале сентября, когда дети возвращаются с летнего отдыха, отвыкнув от интенсивного городского движения и забыв о правилах безопасного поведения на улице.

В пресс-службе ведомства напоминают, что в период подготовки к учебному году сотрудники ГИБДД проводят проверку дорожных условий у образовательных учреждений. Также они примут участие в приемке школ к новому учебному году, в автопредприятиях, учреждениях и организациях будут проведены беседы и инструктажи о повышении внимания к детям на дороге и обязательном использовании ремней безопасности и специальных детских удерживающих устройств при перевозке детей.

Сотрудники ГИБДД, ПДН и педагоги в первые дни учебы проведут в школах дополнительные занятия по обучению детей правилам дорожного движения. Особое внимание будет уделяться безопасности перевозок детей на школьных автобусах.

На улицах городов и сел пройдут рейды по пресечению нарушений правил дорожного движения детьми и взрослыми водителями. В рейдах примут участие не только работники полиции, но и студенты, волонтеры, родители, преподаватели и курсанты автошкол области.

ГИБДД обращается к водителям соблюдать особую осторожность на дорогах, особенно у школ, в районе автобусных остановок, на пешеходных переходах. Дети на дороге непредсказуемы. Постарайтесь беречь их жизни, будьте к ним внимательны.

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