Внимание, дети снова на дорогах

Символический старт акции сегодня дали заместитель председателя Тюменской областной думы Геннадий Корепанов и начальник Госавтоинспекции области Геннадий Лоточкин, перейдя с детьми дорогу по пешеходному переходу в центре Тюмени. На улице Республики у Главпочтамта инспекторы ГИБДД на минуту перекрыли движение транспорта. По пешеходному переходу улицу перешел и бывший детсадовец, будущий первоклассник Гоша, один из почти 16 тысяч юных жителей области, которые в этом году в первый раз пойдут в первый класс по нашим улицам и дорогам.