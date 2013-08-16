Внимание, дети снова на дорогах

Мероприятие проводится ГИБДД, участковыми уполномоченными полиции, ПДН, совместно с органами образования и другими заинтересованными ведомствами и общественностью.
Символический старт акции сегодня дали заместитель председателя Тюменской областной думы Геннадий Корепанов и начальник Госавтоинспекции области Геннадий Лоточкин, перейдя с детьми дорогу по пешеходному переходу в центре Тюмени. На улице Республики у Главпочтамта инспекторы ГИБДД на минуту перекрыли движение транспорта. По пешеходному переходу улицу перешел и бывший детсадовец, будущий первоклассник Гоша, один из почти 16 тысяч юных жителей области, которые в этом году в первый раз пойдут в первый класс по нашим улицам и дорогам.
Подобные акции проводятся в регионе регулярно. Добавим, что с начала года в дорожно-транспортных происшествиях на территории области получили травмы 226 детей, 12 ребят погибли. Число дорожных травм особенно увеличивается в конце августа — начале сентября, когда дети возвращаются с летнего отдыха, отвыкнув от интенсивного городского движения и забыв о правилах безопасного поведения на улице.
В пресс-службе ведомства напоминают, что в период подготовки к учебному году сотрудники ГИБДД проводят проверку дорожных условий у образовательных учреждений. Также они примут участие в приемке школ к новому учебному году, в автопредприятиях, учреждениях и организациях будут проведены беседы и инструктажи о повышении внимания к детям на дороге и обязательном использовании ремней безопасности и специальных детских удерживающих устройств при перевозке детей.
Сотрудники ГИБДД, ПДН и педагоги в первые дни учебы проведут в школах дополнительные занятия по обучению детей правилам дорожного движения. Особое внимание будет уделяться безопасности перевозок детей на школьных автобусах.
На улицах городов и сел пройдут рейды по пресечению нарушений правил дорожного движения детьми и взрослыми водителями. В рейдах примут участие не только работники полиции, но и студенты, волонтеры, родители, преподаватели и курсанты автошкол области.
ГИБДД обращается к водителям соблюдать особую осторожность на дорогах, особенно у школ, в районе автобусных остановок, на пешеходных переходах. Дети на дороге непредсказуемы. Постарайтесь беречь их жизни, будьте к ним внимательны.