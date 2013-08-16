В тюменских лесах нашли потерявшегося грибника

Сообщение о том, что в лесу Червишевского муниципального образования, недалеко от поселка Леваши потерялся молодой человек, поступило на пульт единой дежурной диспетчерской службы Тюменского района 13 августа в 18.50. Парень ушел в лес за грибами и не вернулся.
Незамедлительно был создан штаб по поиску потерявшегося, в состав которого вошли сотрудники ГУ МЧС по Тюменской области, Тюменской областной службы экстренного реагирования, МОВД Тюменского района, Левашского лесничества и четверо добровольцев.
«Группа поисковиков выдвинулась в район, откуда молодой человек последний раз звонил по сотовому телефону родственникам. Поиски продолжались до поздней ночи. В 3.00 незадачливого грибника удалось обнаружить в 10 километрах от поселка Леваши. Он был доставлен домой, угрозы для его жизни и здоровья нет», — отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.