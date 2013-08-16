В тюменских лесах нашли потерявшегося грибника

«Группа поисковиков выдвинулась в район, откуда молодой человек последний раз звонил по сотовому телефону родственникам. Поиски продолжались до поздней ночи. В 3.00 незадачливого грибника удалось обнаружить в 10 километрах от поселка Леваши. Он был доставлен домой, угрозы для его жизни и здоровья нет», — отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.