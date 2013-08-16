В Тюмени расследуют гибель бывшего священнослужителя

В группе «Памяти игумена Макария (Лошкарева)», созданной в одной из социальных сетей приводится следующая информация: «Игумен Макарий (Лошкарев) был найден 24 июля в 9 утра с черепно-мозговой травмой на улице. Прохожие вызвали скорую. В течение 12 дней он был в коме, ему сделали операцию, но 5 августа он скончался, не приходя в сознание. 8 августа в храме Трех Святителей г. Тюмени было совершено отпевание игумена Макария. Похоронен о. Макарий на кладбище на Верхнем Бору рядом с мамой». СИА-ПРЕСС со ссылкой на настоятеля сургутского храма Георгия Победоносца Антония Исакова несколько дней назад сообщило, что Макария Лошкарева ударили тяжелым предметом в подъезде дома.