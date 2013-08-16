В Тюмени расследуют гибель бывшего священнослужителя

В группе «Памяти игумена Макария (Лошкарева)», созданной в одной из социальных сетей приводится следующая информация: «Игумен Макарий (Лошкарев) был найден 24 июля в 9 утра с черепно-мозговой травмой на улице. Прохожие вызвали скорую. В течение 12 дней он был в коме, ему сделали операцию, но 5 августа он скончался, не приходя в сознание. 8 августа в храме Трех Святителей г. Тюмени было совершено отпевание игумена Макария. Похоронен о. Макарий на кладбище на Верхнем Бору рядом с мамой». СИА-ПРЕСС со ссылкой на настоятеля сургутского храма Георгия Победоносца Антония Исакова несколько дней назад сообщило, что Макария Лошкарева ударили тяжелым предметом в подъезде дома.
Сегодня, 16 августа, ситуацию прокомментировала пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
«По предварительным данным, в ночь с 23 на 24 июля двое одноклассников — бывший военный и бывший священник — отмечали встречу в квартире у военного по улице Тульской в Тюмени. В ходе распития спиртных напитков между ними произошел конфликт, завязалась драка. Хозяин выгнал гостя из дома», — отметили в ведомстве.
Спустя несколько часов бывшего священнослужителя со следами побоев обнаружили на улице Республики. Он был в бессознательном состоянии. Мужчина скончался в больнице 5 августа в результате полученной черепно-мозговой травмы. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
В пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области добавили, что пока в уголовном деле нет обвиняемых. Приятель бывшего священнослужителя (по данным СУ, Макарий Лошкарев не служит в церкви с 2009 года) находится в статусе подозреваемого, т. к. доподлинно не известно, была ли черепно-мозговая травма получена именно во время драки с одноклассником. Что касается самой потасовки, то экс-военный утверждает, что защищался.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.