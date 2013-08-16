nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюмени расследуют гибель бывшего священнослужителя

16 августа 2013, 11:41
В Тюмени проводится расследование по факту гибели бывшего священнослужителя. 44-летний Макарий Лошкарев, который ранее преподавал в Тобольской Духовной Семинарии и служил в храмах Югры, был обнаружен со следами побоев 24 июля на улице Республики. 5 августа он скончался, не приходя в сознание.
Сюжет
Тюмень

В группе «Памяти игумена Макария (Лошкарева)», созданной в одной из социальных сетей приводится следующая информация: «Игумен Макарий (Лошкарев) был найден 24 июля в 9 утра с черепно-мозговой травмой на улице. Прохожие вызвали скорую. В течение 12 дней он был в коме, ему сделали операцию, но 5 августа он скончался, не приходя в сознание. 8 августа в храме Трех Святителей г. Тюмени было совершено отпевание игумена Макария. Похоронен о. Макарий на кладбище на Верхнем Бору рядом с мамой». СИА-ПРЕСС со ссылкой на настоятеля сургутского храма Георгия Победоносца Антония Исакова несколько дней назад сообщило, что Макария Лошкарева ударили тяжелым предметом в подъезде дома.

Сегодня, 16 августа, ситуацию прокомментировала пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

«По предварительным данным, в ночь с 23 на 24 июля двое одноклассников — бывший военный и бывший священник — отмечали встречу в квартире у военного по улице Тульской в Тюмени. В ходе распития спиртных напитков между ними произошел конфликт, завязалась драка. Хозяин выгнал гостя из дома», — отметили в ведомстве.

Спустя несколько часов бывшего священнослужителя со следами побоев обнаружили на улице Республики. Он был в бессознательном состоянии. Мужчина скончался в больнице 5 августа в результате полученной черепно-мозговой травмы. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области добавили, что пока в уголовном деле нет обвиняемых. Приятель бывшего священнослужителя (по данным СУ, Макарий Лошкарев не служит в церкви с 2009 года) находится в статусе подозреваемого, т. к. доподлинно не известно, была ли черепно-мозговая травма получена именно во время драки с одноклассником. Что касается самой потасовки, то экс-военный утверждает, что защищался.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

#Новости#Тюмень#Тяжкий вред здоровью#Таня#Происшествия
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25