В Тюмени откроется президентское кадетское училище

Об открытии кадетского училища корреспонденту Nashgorod.ru рассказал директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер: «Училище находится на территории ТВВИКУ. Оно открывается по линии Министерства обороны РФ и представляет собой типовое для Министерства учебное заведение, работающее по образовательным программам для ребят школьного возраста. В этом году училище набирает 5–7 классы, но в будущем и у нас в Тюмени будет полный цикл начальной, основной и средней школы в кадетских условиях получения образования. Пока происходит становление нового учебного заведения, но в будущем будут набирать и первоклассников».
Алексей Райдер отметил, что в училище будут учиться мальчики со всей страны, далеко не только жители Тюменской области. Кадеты зачисляются в училище приказами Министерства обороны.
«Я уверен, что кадетское училище органично впишется в образовательное пространство региона. Нам такое учреждение нужно, мы увидим совершенно другие технологии работы, в том числе и воспитательной», — сказал директор областного департамента образования и науки.
На официальном сайте Тюменского президентского кадетского училища сообщается, что дети, зачисленные в учебное заведение должны прибыть в его расположение уже 28 августа. По информации сайта, в 2013 году в училище набиралось по 120 человек в 5,6 и 7 классы. Чтобы пройти отбор в кадеты, школьникам необходимо было успешно справиться со вступительными испытаниями по общеобразовательным предметам и пройти психологическое тестирование.