nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюмени откроется президентское кадетское училище

16 августа 2013, 15:39
Тюменское президентское кадетское училище начет работать уже в этом году. Набраны 5,6 и 7 классы — всего 360 человек. Зачисленные в училище дети должны прибыть в его расположение 28 августа, а с первых дней сентября начнется учебный процесс.
Сюжет
Тюмень

Об открытии кадетского училища корреспонденту Nashgorod.ru рассказал директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер: «Училище находится на территории ТВВИКУ. Оно открывается по линии Министерства обороны РФ и представляет собой типовое для Министерства учебное заведение, работающее по образовательным программам для ребят школьного возраста. В этом году училище набирает 5–7 классы, но в будущем и у нас в Тюмени будет полный цикл начальной, основной и средней школы в кадетских условиях получения образования. Пока происходит становление нового учебного заведения, но в будущем будут набирать и первоклассников».

Алексей Райдер отметил, что в училище будут учиться мальчики со всей страны, далеко не только жители Тюменской области. Кадеты зачисляются в училище приказами Министерства обороны.

«Я уверен, что кадетское училище органично впишется в образовательное пространство региона. Нам такое учреждение нужно, мы увидим совершенно другие технологии работы, в том числе и воспитательной», — сказал директор областного департамента образования и науки.

На официальном сайте Тюменского президентского кадетского училища сообщается, что дети, зачисленные в учебное заведение должны прибыть в его расположение уже 28 августа. По информации сайта, в 2013 году в училище набиралось по 120 человек в 5,6 и 7 классы. Чтобы пройти отбор в кадеты, школьникам необходимо было успешно справиться со вступительными испытаниями по общеобразовательным предметам и пройти психологическое тестирование.

#Новости#Министерство Обороны#Тюмень#Школьники#Таня#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25