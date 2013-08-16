В Тюмени откроется президентское кадетское училище

Об открытии кадетского училища корреспонденту Nashgorod.ru рассказал директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер: «Училище находится на территории ТВВИКУ. Оно открывается по линии Министерства обороны РФ и представляет собой типовое для Министерства учебное заведение, работающее по образовательным программам для ребят школьного возраста. В этом году училище набирает 5–7 классы, но в будущем и у нас в Тюмени будет полный цикл начальной, основной и средней школы в кадетских условиях получения образования. Пока происходит становление нового учебного заведения, но в будущем будут набирать и первоклассников».