Убийца двух человек был в Тюмени проездом

Тюменский областной суд вынес приговор 30-летнему жителю Югры Денису Дроздову, который совершил двойное убийство на улице Мира в апреле текущего года. Напомним, бывший зек тогда зарезал двух собутыльников. Конфликт начался после упрека в жизни «не по понятиям».
27 апреля безработный, ранее судимый за совершение тяжкого преступления житель Сургутского района Денис Дроздов был в Тюмени проездом. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, с потерпевшими он познакомился возле магазина, расположенного недалеко от железнодорожного вокзала. Один из новых приятелей — 34-летний мужчина, за плечами которого также была судимость — пригласил потенциальных собутыльников к себе домой.
Через некоторое время между двумя участниками застолья возник конфликт. Со слов подсудимого, один из потерпевших упрекнул его в том, что тот жил «не по понятиям» в местах лишения свободы. Вооружившись ножом, Дроздов вызвал обидчика на лестничную площадку, якобы, для разговора. Он нанес первому потерпевшему один удар в спину. Когда мужчина умер, злоумышленник попытался скрыться с места преступления, однако его попытался остановить второй новый знакомый, который услышал крики и вышел из квартиры. Дроздов несколько раз ударил его ножом. Через непродолжительное время мужчина также скончался.
27 апреля Денис Дроздов был задержан полицией по «горячим следам» и по решению суда заключен под стражу. Он сознался в содеянном. «Два трупа на мне. Короче, завалил двоих в подъезде», — говорит на записи с оперативной съемки Денис Дроздов.
Суд назначил мужчине 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал с него в пользу родных погибших более 1 млн рублей в счет возмещения морального и материального вреда.