Убийца двух человек был в Тюмени проездом

Через некоторое время между двумя участниками застолья возник конфликт. Со слов подсудимого, один из потерпевших упрекнул его в том, что тот жил «не по понятиям» в местах лишения свободы. Вооружившись ножом, Дроздов вызвал обидчика на лестничную площадку, якобы, для разговора. Он нанес первому потерпевшему один удар в спину. Когда мужчина умер, злоумышленник попытался скрыться с места преступления, однако его попытался остановить второй новый знакомый, который услышал крики и вышел из квартиры. Дроздов несколько раз ударил его ножом. Через непродолжительное время мужчина также скончался.