Трое парней избили и ограбили проституток

В Тюмени трое молодых людей напали на квартиру, в которой жили несколько проституток, избили девушек и забрали у них деньги и ценные вещи. Уголовное дело в отношении 24-летнего Чингиза Гаджиалиева, 23-летнего Евгения Ситника и 18-летнего Сережи Арутюняна направлено в суд. Они обвиняются по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой).
О съемной квартире, в которой живут три путаны, Евгению Ситнику в мае текущего года рассказал знакомый, который пользовался услугами одной из них. У молодого человека возник план напасть на проституток и забрать у них деньги. К реализации замыслов он привлек Гаджиалиева и Арутюняна.
«Около полуночи 11 июня они подошли к квартире, в которой проживали женщины легкого поведения, и стали ждать, когда кто-нибудь из нее выйдет. Когда дверь стала открываться, злоумышленники ворвались в жилище. Там Гаджиалиев с ножом напал на проституток, избил и заставил их лечь на пол. А его сообщники тем временем забрали из квартиры 3 ноутбука, планшетный компьютер, 5 сотовых телефонов и деньги. Всего на общую сумму свыше 142 тысяч рублей. После совершения разбоя Гаджиалиев, Ситник и Арутюнян скрылись с места происшествия», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
Потерпевшие обратились в полицию. 13 июня были задержаны Ситник и Арутюнян, а 2 июля — Гаджиалиев. Все трое заключены под стражу. Прокуратура утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в суд для рассмотрения по существу.
Отметим, что санкция ч.3 ст. 162 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до 1 млн. рублей или без такового.