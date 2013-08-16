Трое парней избили и ограбили проституток

«Около полуночи 11 июня они подошли к квартире, в которой проживали женщины легкого поведения, и стали ждать, когда кто-нибудь из нее выйдет. Когда дверь стала открываться, злоумышленники ворвались в жилище. Там Гаджиалиев с ножом напал на проституток, избил и заставил их лечь на пол. А его сообщники тем временем забрали из квартиры 3 ноутбука, планшетный компьютер, 5 сотовых телефонов и деньги. Всего на общую сумму свыше 142 тысяч рублей. После совершения разбоя Гаджиалиев, Ситник и Арутюнян скрылись с места происшествия», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.