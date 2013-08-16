Сроки охоты на уток, гусей и глухарей перенесены: птенцы еще не научились летать

«Сроки охоты перенесли на две недели — вместо 17 августа охотничий сезон начнется 31 августа», — сообщил агентству «Интерфакс-Урал» в среду представитель областного Госохотуправления. По его словам, перенос охоты связан с тем, что птенцы многих видов птиц до сих пор не научились летать.
«Весна нынче выдалась затяжная, выводки у птиц поздние, и потому сейчас птенцы еще не „встали не крыло“. Пусть за эти две недели подрастут, окрепнут, научатся летать хорошо — тогда и начнется охота», — отметил собеседник агентства.
В свою очередь, ведущий специалист-эксперт отдела экологического надзора и надзора в сфере разрешительной деятельности регионального управления Росприроднадзора Михаил Киргинцев подтвердил агентству, что многие птенцы водоплавающих птиц в Белозерском федеральном заказнике «не встали на крыло».
«Например, птенцы кряквы, утки не „встали на крыло“, мы таких птенцов хлопунцами зовем — по воде крыльями хлопают, а взлететь не могут», — сказал М.Киргинцев.
По данным областного Госохотуправления, охота на боровую дичь — глухаря, тетерева, рябчика — продлится до конца года, на водоплавающую, болотно-луговую, полевую — по 10 ноября.