Сроки охоты на уток, гусей и глухарей перенесены: птенцы еще не научились летать

«Весна нынче выдалась затяжная, выводки у птиц поздние, и потому сейчас птенцы еще не „встали не крыло“. Пусть за эти две недели подрастут, окрепнут, научатся летать хорошо — тогда и начнется охота», — отметил собеседник агентства.