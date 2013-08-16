На объездной погибли двое

Как сообщают в пресс-службе областной ГИБДД, мотоцикл Suzuki двигался по окружной дороге со стороны Московского тракта в сторону улицы Авторемонтной. В это время дорогу вне пешеходного перехода, несмотря на наличие разделительного ограждения, переходила девушка. 23-летний мотоциклист, ехавший быстро, не смог предотвратить наезда на пешехода. В результате мотоцикл отбросило в бетонный столб, водитель ударился об него головой с такой силой, что шлем раскололся. Погибли оба участника движения.
Мотоцикл зарегистрирован в установленном порядке, стаж водителя за рулем 4 года. Дорога была освещена.
Личность погибшей устанавливается: на вид ей 20–25 лет, русые волосы, голубые глаза, на левой кисти отсутствует ногтевая фаланга. Обращаться в дежурную часть ГИБДД по телефону 79-46-10.
Фото пресс-службы ГИБДД Тюменской области