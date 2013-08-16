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На объездной погибли двое

16 августа 2013, 09:30
Два человека погибли в ночь с 15 на 16 августа около полуночи на 11 километре окружной дороги Тюмени.
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Тюмень

Как сообщают в пресс-службе областной ГИБДД, мотоцикл Suzuki двигался по окружной дороге со стороны Московского тракта в сторону улицы Авторемонтной. В это время дорогу вне пешеходного перехода, несмотря на наличие разделительного ограждения, переходила девушка. 23-летний мотоциклист, ехавший быстро, не смог предотвратить наезда на пешехода. В результате мотоцикл отбросило в бетонный столб, водитель ударился об него головой с такой силой, что шлем раскололся. Погибли оба участника движения.

Мотоцикл зарегистрирован в установленном порядке, стаж водителя за рулем 4 года. Дорога была освещена.

Личность погибшей устанавливается: на вид ей 20–25 лет, русые волосы, голубые глаза, на левой кисти отсутствует ногтевая фаланга. Обращаться в дежурную часть ГИБДД по телефону 79-46-10.

Фото пресс-службы ГИБДД Тюменской области

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