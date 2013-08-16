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На Мысу выпрыгнула из окна девушка

16 августа 2013, 16:46
Девушка выпрыгнула из окна многоэтажного дома, расположенного на улице Беляева в Тюмени. Она осталась жива, но получила серьезные травмы. Полиция предполагает, что это была попытка суицида.
Сюжет
Тюмень

О том, что поздним вечером 14 августа на Мысу выпала из окна девушка, в редакцию интернет-портала сообщил пользователь Nashgorod.ru. Он отметил, что тюменка осталась жива, ее увезла скорая помощь.

Данную информацию подтвердили в пресс-службе тюменской станции скорой медицинской помощи. Там отметили, что вызов на улицу Беляева был принят в 14 августа в 22.27, врачи приехали на место происшествия спустя 8 минут. 20-летняя девушка была госпитализирована в ОКБ № 2 с множественными травмами и с травматическим шоком.

По данному происшествию проводят работу сотрудники полиции. По предварительной версии, девушка совершила попытку суицида, — отметили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.

#Новости#Самоубийства#Тюмень#Таня#Происшествия
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