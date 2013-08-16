На Мысу выпрыгнула из окна девушка

Данную информацию подтвердили в пресс-службе тюменской станции скорой медицинской помощи. Там отметили, что вызов на улицу Беляева был принят в 14 августа в 22.27, врачи приехали на место происшествия спустя 8 минут. 20-летняя девушка была госпитализирована в ОКБ № 2 с множественными травмами и с травматическим шоком.