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Мельникайте закроют от Гнаровской до Федюнинского

16 августа 2013, 16:23
В Тюмени в районе строящейся возле ТЦ «Южный» двухуровневой развязки будет ограничено движение транспорта.
Сюжет
Тюмень

Как сообщает Главное управление строительства Тюменской области, данная мера необходима в связи с укладкой асфальтобетонного покрытия. Движение будет ограничено по улице Мельникайте на участке от улицы Гнаровской до улицы Широтной с 23 часов 16 августа до 5 часов 17 августа. Также будет ограничено движение на участке от улицы Широтной до улицы Федюнинского с 23 часов 17 августа до 5 часов 18 августа 2013 года.

Главное управление строительства Тюменской области приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит автолюбителей выбирать альтернативные пути движения.

Фото Александра Бабенко

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