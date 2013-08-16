Мельникайте закроют от Гнаровской до Федюнинского

Как сообщает Главное управление строительства Тюменской области, данная мера необходима в связи с укладкой асфальтобетонного покрытия. Движение будет ограничено по улице Мельникайте на участке от улицы Гнаровской до улицы Широтной с 23 часов 16 августа до 5 часов 17 августа. Также будет ограничено движение на участке от улицы Широтной до улицы Федюнинского с 23 часов 17 августа до 5 часов 18 августа 2013 года.