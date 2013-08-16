Лучшим в июле стал маршрут № 48

В список лидеров также вошли маршруты № № 22, 25, 27 и 43. Последний оказался единственным в списке маршрутом, на котором работают автобусы малой вместимости.
В пресс-службе «Тюменьгортранса» отмечают, что большая часть маршрутов-участников рейтинга обслуживается старейшими в городе автотранспортными предприятиями — ПАТП № 1 и ПАТП № 2. Между тем, и другие перевозчики способны показать хороший результат работы. «Маршрут № 27, обслуживаемый ООО ТМУП «УК по ЖКХ „Север“, практически каждый месяц попадает в список лучших. Водители автобусов строго следуют расписанию, благодаря чему маршрут имеет стабильный пассажиропоток», — говорит заместитель директора по транспорту МКУ «Тюменьгортранс» Дмитрий Новоселов.
А вот в пятерку худших по результатам работы в июле попали маршруты, обслуживаемые автобусами малой вместимости. Водители именно такого транспорта, по статистике, чаще срывают графики движения и не выходят на линию в вечернее время. В число худших вошли маршруты под номерами 55, 56, 75, 68 и 69.
За пределами рейтинга худших остались еще несколько маршрутов — № 16, 47, 78 и 83. Перевозчик, работающий на них, не обеспечил передачу навигационных данных в «Тюменьгортранс», поэтому объективно оценить процент выполнения рейсов по ним невозможно.
Результаты ежемесячных рейтингов анализируются сотрудниками департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени. В отношении худших ведется претензионная работа.
Отметим, рейтинг составляется с учетом процента выполнения запланированных рейсов, количества машин, работающих на маршруте в вечернее время, и числа отрицательных отзывов о маршруте, поступивших на горячую линию «Тюменьгортранс» 8-800-300-1924.
Маршрут
Перевозчик
Рейтинг
Место
55
ООО ТМУП «УК по ЖКХ «Север»
0,48
1
56
ООО «Караван-Авто»
0,56
2
75
ОАО «АТП «Отечество»
0,62
3
69
ООО «Караван-Авто»
0,66
4
68
ООО «УПК"Автомобилист»
0,67
5
Маршрут
Перевозчик
Рейтинг
Место
48
ОАО «ТПАТП № 2»
0,86
1
27
ООО ТМУП «УК по ЖКХ «Север»
0,85
2
43
ООО «Автолинии»
0,85
3
25
ОАО «ТПАТП № 1»
0,84
4
22
ОАО «ТПАТП № 2»
0,83
5
1 — максимальное значение
0 — минимальное значение