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Лучшим в июле стал маршрут № 48

16 августа 2013, 16:43
«Тюменьгортранс» опубликовал июльские рейтинги работы общественного транспорта. Пятерку лучших на этот раз возглавил маршрут № 48 «п. ММС — ул. Олимпийская».
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Тюмень

В список лидеров также вошли маршруты № № 22, 25, 27 и 43. Последний оказался единственным в списке маршрутом, на котором работают автобусы малой вместимости.

В пресс-службе «Тюменьгортранса» отмечают, что большая часть маршрутов-участников рейтинга обслуживается старейшими в городе автотранспортными предприятиями — ПАТП № 1 и ПАТП № 2. Между тем, и другие перевозчики способны показать хороший результат работы. «Маршрут № 27, обслуживаемый ООО ТМУП «УК по ЖКХ „Север“, практически каждый месяц попадает в список лучших. Водители автобусов строго следуют расписанию, благодаря чему маршрут имеет стабильный пассажиропоток», — говорит заместитель директора по транспорту МКУ «Тюменьгортранс» Дмитрий Новоселов.

А вот в пятерку худших по результатам работы в июле попали маршруты, обслуживаемые автобусами малой вместимости. Водители именно такого транспорта, по статистике, чаще срывают графики движения и не выходят на линию в вечернее время. В число худших вошли маршруты под номерами 55, 56, 75, 68 и 69.

За пределами рейтинга худших остались еще несколько маршрутов — № 16, 47, 78 и 83. Перевозчик, работающий на них, не обеспечил передачу навигационных данных в «Тюменьгортранс», поэтому объективно оценить процент выполнения рейсов по ним невозможно.

Результаты ежемесячных рейтингов анализируются сотрудниками департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени. В отношении худших ведется претензионная работа.

Отметим, рейтинг составляется с учетом процента выполнения запланированных рейсов, количества машин, работающих на маршруте в вечернее время, и числа отрицательных отзывов о маршруте, поступивших на горячую линию «Тюменьгортранс» 8-800-300-1924.

Маршрут

Перевозчик

Рейтинг

Место

55

ООО ТМУП «УК по ЖКХ «Север»

0,48

1

56

ООО «Караван-Авто»

0,56

2

75

ОАО «АТП «Отечество»

0,62

3

69

ООО «Караван-Авто»

0,66

4

68

ООО «УПК"Автомобилист»

0,67

5

Маршрут

Перевозчик

Рейтинг

Место

48

ОАО «ТПАТП № 2»

0,86

1

27

ООО ТМУП «УК по ЖКХ «Север»

0,85

2

43

ООО «Автолинии»

0,85

3

25

ОАО «ТПАТП № 1»

0,84

4

22

ОАО «ТПАТП № 2»

0,83

5

1 — максимальное значение

0 — минимальное значение

#Новости#Рейтинги#Пассажиры#Тюмень#Автобусы#Транспорт#Olga#Общество
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