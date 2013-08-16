Лучшим в июле стал маршрут № 48

А вот в пятерку худших по результатам работы в июле попали маршруты, обслуживаемые автобусами малой вместимости. Водители именно такого транспорта, по статистике, чаще срывают графики движения и не выходят на линию в вечернее время. В число худших вошли маршруты под номерами 55, 56, 75, 68 и 69.