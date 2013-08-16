Куда сходить в Тюмени в выходные: 17 — 18 августа

Фестивали
Женский фестиваль с невообразимым количеством мастер-классов пройдет в эти выходные. «Барышни! Нас ждет два удивительных дня красоты и гармонии, удовольствия и энергии», — пишут организаторы. Участниц ждут занятия по темам йога, рейки, ароматерапия, постановка голоса и речи, летящая походка, здоровое питание, сакральному танцу и многим другим. Стоимость участия за два дня — 9900 рублей. Подробности в группе — vk.com/selena_fest.
Тех, кто практикует йогу или только мечтает об этом, заинтересует трехдневное мероприятие, которое проходит с 16 по 18 августа на территории «Юного геолога» — «Удивительный Йога-Ретрит под Тюменью». В программе дважды в день практика хатха-йоги у интереснейших йога-мастеров Владимира Слепцова (Омск) и Алексея Николаева (Верхняя Салда), йога-нидра (осознанное сновидение и перепроживание эмоций прошлого), лекции, выступление музыкантов с этническими инструментами и многое другое. Стоимость взрослого абонемента — 4 тыс. рублей. Подробности — http://vk.com/yoga.openair.
Автомобили
В это воскресенье на площади 400-летия Тюмени впервые в нашем городе состоится грандиозное Nismo G-Drive Show, которое, по обещанию организаторов, должно стать самым ярким событием для всех автолюбителей и поклонников автоспорта. В 11:00 стартует автоспортивное шоу City Racing. С 12:00 до 17:00 у жителей и гостей города будет уникальная возможность увидеть показательные заезды легендарных международных команд-участников: болидов серии LeMans LMP2, Juke-R, Nissan Skyline, а также стать свидетелями дрифт-шоу Пола Свифта и шоу Терри Гранта.
В связи с проведением шоу улицу Республики закроют для транспорта, от перекрестка с улицей Холодильной до улицы Мориса Тореза с 23:00 17 августа до 24:00 18 августа.
В субботу на трассе у торгового комплекса «Орион» в Тюмени состоится четвертый этап открытого чемпионата по фигурному вождению автомобиля «Асфальтовый спринт-2013». Старт заездов в 12:30. Сильнейших будут выявлять в четырех зачетных классах: «Сток», «Стандарт», «Тюнинг» и «Свободный», а также в отдельной категории «Автоледи».
Концерты
Концерт памяти Виктора Цоя пройдет 17 августа в рок-клубе «Белый кот» (Ленина, 4). Выступают «Улица Щусева», Bad news, Quick-Sneak, Роман Гореликов, Николай Завода, Дмитрий Авдюков, Александр Вильцев. Начало в 18 часов.
Всех, кто неравнодушен к творчеству легенды русского рока, приглашают почтить его память в клубе Rocketa (Мурманская, 35) 17 августа в 19 часов, вход 150 рублей. Выступят «Улица Щусева», Quick-Sneak и гости из города Костанай (Казахстан) — «Жас».
Выставки
Тюменские фотографы развесят свои фотографии на бельевых веревках на Аллее кошек. Проект «Сушка» пройдет 17 августа с 14 до 19 часов. Выставка будет самоорганизующейся: повесить свои фотографии сможет любой участник проекта. Тема фотографий может быть любой, исключаются только снимки порнографического содержания.
Во время «Бархатного сезона» в музеях каждые выходные проходят тематические программы. В эту субботу в музее изобразительных искусств с 17 до 23 часов состоится программа на тему «Истории царей и не только». Жителям нашего города расскажут о «Методе дедукции Шерлока Холмса в старинных полотнах», «Костюмах и моде 18 — начала 20 веков в живописи». Также гостей музея ждут интересные факты, запутанные истории, странные стечения обстоятельств в жизни царских семей: Петра I и Екатерины I, Николая I и Александры Федоровны и других.
На 2 этаже музея пройдет гостиная «Вальс цветов». Вы узнаете о «тайном языке предметов и цветов», научитесь составлять говорящие букеты, увидите выступление студии исторического танца «Мерлетто». Также в программе — показ фильма «Барышня и хулиган», мастер-класс по росписи глиняных птиц, выступление театра «Чудейство». Стоимость мероприятий — 50 — 100 рублей.
Ценителей традиционного народного искусства ждут в галерее промыслов и народных ремесел на 1 этаже музея ИЗО. Известные тюменские мастера Ольга Козловская, Елена Шевелёва, Святослав Шитов, Мила Цой проведут мастер-классы по сотворению традиционной народной куклы, сибирской деревянной игрушки, тканого пояса и тюменского махрового ковра. На память о лете в Тюмени можно будет приобрести сувениры, игрушки и другие рукотворные вещицы на выставке-ярмарке.
Только 1 день продлится выставка японской живописи в музее ИЗО — 17 августа с 17 до 23 часов. Нам представят творения мастеров XVIII, XIX и XX веков. Организаторы — творческая группа «Мир через Культуру».
В музее-усадьбе Колокольниковых (Республики, 20) на этой неделе открылась выставка «Ловушка для времени. Насекомые в янтаре». Здесь вы сможете своими глазами увидеть насекомых, возраст которых 40–50 млн лет, которые попали в плен к древесной смоле и оказались мумифицированы.
В 2 часа в воскресенье в «Современнике» (Олимпийская, 9) откроется выставка художника-абстракциониста Матти Сирвио «Предсказания тысячелетий сбылись!». Автор картин работал ассистентом арт-терапевта в психиатрической больнице, а позже пробудился духовно, обратившись к Богу. В своем творчестве он находит возможность показать свое отношение к Богу, и эта выставка не исключение. Вход свободный.
Мастер-классы
Бесплатные мастер-классы по созданию цветов из фетра пройдут в торгово-развлекательном центре «Солнечный» 17, 18 августа с 13 часов. Запись проходит в группе «Malloko» ВКонтакте или по электронной почте [email protected] Необходимо указать фамилию, имя, возраст, телефон участника, удобную дату мастер-класса.
Писать этюды с натуры приглашает центр Romantic art 18 августа в 12:30. Вы узнаете для чего нужны наброски и как делать зарисовки людей, животных, деревьев, архитектуры; с чего начинать рисовать пейзаж; небольшие секреты работы с материалами (акварель, пастель, уголь). Стоимость участия — 250 рублей. Преподаватель — выпускница кафедры дизайна, художник, графический дизайнер Ирина Гутикова. Подробности — vk.com/plener72.
Разное
В рамках «Фестиваля здоровья» в Тюмени проходят соревнования с различными элементами сложности, показательные выступления спортсменов, открытые тренировки и т.д. 17 августа с 11 часов они пройдут у центра «Дзюдо».
Звезда миксфайта мирового уровня Джефф Монсон приедет в Тюмень 18 августа. Американский боец проведет мастер-класс, во время которого покажет на практике основные приемы и пообщается с горожанами. Мастер-класс спортсмена начнется в 14.00 в центре «Тюмень-дзюдо» (ул. В. Гнаровской, 1). Билет на мастер-класс можно купить в Федерации смешанного боевого единоборства (ММА ) Тюменской области адресу: Комсомольская 22, оф. 402. Стоимость билета — 2 тысячи рублей. Количество мест ограничено.
Костюмированная «велопокатушка» состоится в субботу в Тюмени. В 19 часов у «Свечи» (за Тюменским технопарком) собираются велосипедисты в костюмах, которые смогут эпатировать горожан. «Ты сам решаешь кем тебе быть — сутенером, санитаром, ковбоем или, может, бэтменом, — пишут организаторы. — Чем больше атрибутов, грима и прочего, тем лучше».
Праздничное открытие ресторана KFC пройдет 17 августа в ЦУМе. С 15 до 18 гостей ждут вкусные подарки от KFC, шоу-программа с анимацией, эксклюзивные фото с Полковником Сандерсом, аквагрим для самых маленьких и многое другое.
Магазин романтик винтажа Sailor’s girl откроется по адресу: Советская, 51 в галерее «Монблан» в 15 часов. Гостей порадуют своими выступлениями ребята из новой музыкальной группы RED BAND. На открытии представят коллекцию легких пальто от дизайнера Ольги Некрасовой, кокетливые и нежные украшения от Саби Краби и магазина «Корица», галстуки-бабочки ручной работы от Greta Morgane. Угощать гостей будет кофейня Good coffee. Примерить на себя разные образы поможет стилист Александра Мухоротова.
В рамках проекта «Ресторанный день» 18 августа с 12 часов всех в гости ждет ресторан «Частная жизнь» в дворике по адресу Республики, 45, который будет работать всего один день. Ожидаются киш с зеленым салатом, капкейки «sugarbaby’s» в ассортименте, круассаны с сыром, джемом и, конечно же, великолепный кофе.
Сдать использованную макулатуру и батарейки можно будет в сквере Депутатов 17 августа с 15 до 17 часов. «Перед сдачей макулатуру желательно рассортировать, собрать в стопки и связать веревкой. При этом газеты, а также изношенные книги в твердом переплете, — связать отдельно», — сообщают организаторы.
На Цветном бульваре между фонтаном и улицей Герцена в субботу с 15 до 17 пройдет ярмарка Freemarket. Сюда все приносят разные хорошие и интересные вещи (одежду, книги, прочее), недостойные того, чтобы их выкинули, а пришедшие забирают себе все, что им понравится. Торговля запрещена — все вещи и услуги бесплатные.
Автор главного фото к новости Максим Слуцкий