Фестиваль «Три кита»: творить, развиваться и развлекаться

Одной из ключевых идей «Трех китов» является концепция творческой лаборатории или мастерской, суть которой в том, что участники за время фестиваля обучатся и создадут работу в таких сферах как фотография, хореография, театр, вокал, декоративно-прикладное искусство, а затем покажут свои творения миру в формате выставки или выступления на гала-концерте в воскресенье.