Фестиваль «Три кита»: творить, развиваться и развлекаться

Фестиваль вкусной и полезной жизни «Три кита», который объединит любителей творчества и приверженцев здорового образа жизни, состоится в Тюмени с 24 по 25 августа. Местом праздника станет лагерь «Юный Геолог» в 28 км от Тюмени.
Одной из ключевых идей «Трех китов» является концепция творческой лаборатории или мастерской, суть которой в том, что участники за время фестиваля обучатся и создадут работу в таких сферах как фотография, хореография, театр, вокал, декоративно-прикладное искусство, а затем покажут свои творения миру в формате выставки или выступления на гала-концерте в воскресенье.
На фестивале будет много подвижных игр, в которые мы с упоением играли в детстве в своем дворе, и увлекательных конкурсов с призами. А в субботу вечером для участников «Трех китов» будет организована дискотека на свежем воздухе и просмотр фильма «Самсара» под открытым небом.
Стоит отметить, что мероприятие пройдет в трезвом формате. Все два дня на территории фестиваля будет работать детская площадка. Переночевать можно будет либо в палатке, либо в корпусе лагеря. Также возможно посещение одного дня фестиваля.
Подробности о программе фестиваля «Три кита» и приобретении билетов в группе http://vk.com/3kita.fest и по тел. (3452) 608–178.