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Фестиваль «Три кита»: творить, развиваться и развлекаться

16 августа 2013, 16:46
В Тюмени с 24 по 25 августа состоится фестиваль вкусной и полезной жизни «Три кита», который объединит любителей творчества и приверженцев здорового образа жизни. Местом праздника станет лагерь «Юный Геолог» в 28 км от Тюмени.
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Тюмень

Фестиваль вкусной и полезной жизни «Три кита», который объединит любителей творчества и приверженцев здорового образа жизни, состоится в Тюмени с 24 по 25 августа. Местом праздника станет лагерь «Юный Геолог» в 28 км от Тюмени.

Одной из ключевых идей «Трех китов» является концепция творческой лаборатории или мастерской, суть которой в том, что участники за время фестиваля обучатся и создадут работу в таких сферах как фотография, хореография, театр, вокал, декоративно-прикладное искусство, а затем покажут свои творения миру в формате выставки или выступления на гала-концерте в воскресенье.

На фестивале будет много подвижных игр, в которые мы с упоением играли в детстве в своем дворе, и увлекательных конкурсов с призами. А в субботу вечером для участников «Трех китов» будет организована дискотека на свежем воздухе и просмотр фильма «Самсара» под открытым небом.

Стоит отметить, что мероприятие пройдет в трезвом формате. Все два дня на территории фестиваля будет работать детская площадка. Переночевать можно будет либо в палатке, либо в корпусе лагеря. Также возможно посещение одного дня фестиваля.

Подробности о программе фестиваля «Три кита» и приобретении билетов в группе http://vk.com/3kita.fest и по тел. (3452) 608–178.

#Новости#Фестивали#Тюмень#Ирина#Культура
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