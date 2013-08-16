10-летнего Колю Юстуса убил подросток

Об этом корреспонденту Nashgorod.ru сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области. Там отметили, что выявить предполагаемого убийцу сотрудникам правоохранительных органов помогла работа с жителями поселка Аромашево: были опрошены свидетели. В отношении 15-летнего подростка пока не избрана мера пресечения, однако, по данным пресс-службы УМВД по Тюменской области, с задержанным проводятся «мероприятия, направленные на установление его причастности к преступлению».