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10-летнего Колю Юстуса убил подросток

16 августа 2013, 02:12
В Тюменской области установлен и задержан предполагаемый убийца 10-летнего Николая Юстуса из поселка Аромашево. В совершении тяжкого преступления подозревается местный подросток.
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Об этом корреспонденту Nashgorod.ru сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области. Там отметили, что выявить предполагаемого убийцу сотрудникам правоохранительных органов помогла работа с жителями поселка Аромашево: были опрошены свидетели. В отношении 15-летнего подростка пока не избрана мера пресечения, однако, по данным пресс-службы УМВД по Тюменской области, с задержанным проводятся «мероприятия, направленные на установление его причастности к преступлению».

Напомним, 10-летний Николай Юстус из поселка Аромашево пропал 13 августа. В этот день поехал на велосипеде на пастбище за коровой и не вернулся домой. На следующее утро родители мальчика обратились в полицию, а 15 августа тело мальчика с признаками насильственной смерти было обнаружено в нескольких километрах от поселка Аромашево. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области добавили, что, по предварительным данным, причиной смерти мальчика стало удушение. Работа по уголовному делу продолжаются, выясняются обстоятельства совершенного преступления.

#Новости#Убийства#Тюменская область#Дети#Таня#Происшествия
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