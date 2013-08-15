В Тюмени почтят память Виктора Цоя

Уникальность Виктора Цоя и его группы «Кино» в том, что они целиком отразили ту эпоху, в которой жили и творили. Но что поразительно — их темы сегодня еще более актуальны. Их помнят, их слушают, их поют. Цой — это без сомнения герой не только своего времени, а герой вообще без привязки к понятию время. Он ушел из жизни в 28 лет, но до сегодняшнего времени на Арбате в Москве продолжает жить «стена Цоя». Ежегодно 15 августа сюда приходят с цветами, плакатами, фотографиями и поют его песни.
«Если бы у меня спросили, кто определил историю современного русского кино, а может, даже и просто всю историю нашей славянской современности на данном этапе, я бы уверенно сказала: певец и композитор, лидер группы „Кино“ Виктор Цой. Это он запечатлелся в подкорках нескольких поколений в образе „черного человека“ с гитарой, который все время куда-то идет и несет с собой единственную ношу — свою правду. Его трагическая смерть сделала этот путь завершенным и, как сказала бы Литвинова, страшно красивым. Недаром после смерти Цоя началось целое движение по созданию локальных мемориалов в каждом городе Союза, а иногда даже и в маленьких деревнях. Но Цой пел нам не свои песни — он их считывал с души поколения и облек в форму то, что не сказали, но чувствовали сотни тысяч молодых людей» — написала журналист «СБ» Татьяна Сулимова.
Вспоминать рок-исполнителя будут и в Тюмени сегодня и в выходные.
Клуб SheZgara (ул. 50 лет Октября, 10) приглашает к себе «на огонек» 15 августа. Выступят музыкальные коллективы и сольные исполнители Тюмени с любимыми песнями авторства Виктора Цоя. Начало в 20 часов, вход 100 рублей.
В баре «Ретро» сегодня выступит Алексей Штраух. Начало в 20 часов, вход 150 рублей. Заказ столов по тел. 20-64-45.
Концерт памяти Виктора Цоя пройдет 17 августа в рок-клубе «Белый кот» (Ленина, 4). Выступают «Улица Щусева», Bad news, Quick-Sneak, Роман Гореликов, Николай Завода, Дмитрий Авдюков, Александр Вильцев. Начало в 18 часов.
Всех, кто неравнодушен к творчеству легенды русского рока, приглашают почтить его память в клубе Rocketa (Мурманская, 35) 17 августа в 19 часов, вход 150 рублей. Выступят «Улица Щусева», Quick-Sneak и гости из города Костанай (Казахстан) — «Жас».