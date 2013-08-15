В Тюмени почтят память Виктора Цоя

«Если бы у меня спросили, кто определил историю современного русского кино, а может, даже и просто всю историю нашей славянской современности на данном этапе, я бы уверенно сказала: певец и композитор, лидер группы „Кино“ Виктор Цой. Это он запечатлелся в подкорках нескольких поколений в образе „черного человека“ с гитарой, который все время куда-то идет и несет с собой единственную ношу — свою правду. Его трагическая смерть сделала этот путь завершенным и, как сказала бы Литвинова, страшно красивым. Недаром после смерти Цоя началось целое движение по созданию локальных мемориалов в каждом городе Союза, а иногда даже и в маленьких деревнях. Но Цой пел нам не свои песни — он их считывал с души поколения и облек в форму то, что не сказали, но чувствовали сотни тысяч молодых людей» — написала журналист «СБ» Татьяна Сулимова.