nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В «Солнечном» научат делать цветы из фетра

15 августа 2013, 14:07
Бесплатные мастер-классы по созданию цветов из фетра проводит в торгово-развлекательном центре «Солнечный» 16, 17, 18 августа студия творчества «Серебро».
Сюжет
Тюмень

Участники мастер-класса научатся создать оригинальные, красивые украшения для себя и своих близких. Цветы из фетра станут прекрасным украшением или великолепным подарком.

Запись на бесплатный мастер-класс проходит в группе «Malloko» ВКонтакте или по электронной почте [email protected] Необходимо указать фамилию, имя, возраст, телефон участника, удобную дату мастер-класса.

Продолжительность занятия — 3 часа.

Все материалы предоставляются организатором. Каждый пришедший бесплатно получит дисконтную карту Malloko.

Время проведения: 16 августа с 17:00, 17 августа с 13:00, 18 августа с 13:00.

#Новости#Тюмень#ТРЦ Солнечный#Мастер-класс#Ирина#Культура
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25