В «Солнечном» научат делать цветы из фетра

Участники мастер-класса научатся создать оригинальные, красивые украшения для себя и своих близких. Цветы из фетра станут прекрасным украшением или великолепным подарком.
Запись на бесплатный мастер-класс проходит в группе «Malloko» ВКонтакте или по электронной почте [email protected] Необходимо указать фамилию, имя, возраст, телефон участника, удобную дату мастер-класса.
Продолжительность занятия — 3 часа.
Все материалы предоставляются организатором. Каждый пришедший бесплатно получит дисконтную карту Malloko.
Время проведения: 16 августа с 17:00, 17 августа с 13:00, 18 августа с 13:00.