Тюменские фотографы развесят снимки на бельевых веревках для «Сушки»

Выставка будет самоорганизующейся: повесить свои фотографии сможет любой участник проекта. В обмен на свои снимки можно забрать любые другие. По желанию свою фотографию можно подписать, оставить на обороте координаты для связи или необычное послание ее будущему обладателю.