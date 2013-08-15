Тюменские фотографы развесят снимки на бельевых веревках для «Сушки»

Новый формат фотовыставки объединит фотографов самого разного калибра — любителей и профессионалов, ломографов и сторонников традиционной съемки. Тема фотографий может быть любой, исключаются только снимки порнографического содержания. Любым может быть и формат фотографий — от 10×15 см до 1×1 м, предпочтительно — 30×40 см.
Выставка будет самоорганизующейся: повесить свои фотографии сможет любой участник проекта. В обмен на свои снимки можно забрать любые другие. По желанию свою фотографию можно подписать, оставить на обороте координаты для связи или необычное послание ее будущему обладателю.
Те, кто хочет поучаствовать, но не может прийти на саму выставку, могут принести напечатанные фотографии до 16 августа в Академию фотографии (ул. Республики, 26, оф. 303, с 10:00 до 19:00), сообщает пресс-центр «Стрижи».
Впервые «Сушка» увидела свет в мае 2011 года в Санкт-Петербурге, за прошедшие 2 года этот проект собрал тысячи любителей фотографии в Москве, Владивостоке, Ростове-На-Дону, Казани, Минске, Киеве, Лондоне и в более чем 70 других городах и странах мира. Автор идеи проекта — Андрей Кеззин, преподаватель Академии фотографии Санкт-Петербурга. Официальная группа проекта: http://vk.com/fotosushka.