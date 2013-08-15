Центр Тюмени наполнится ревом моторов

В это воскресенье, 18 августа, в Тюмени состоится грандиозное Nismo G-Drive Show, которое, по обещанию организаторов, должно стать самым ярким событием для всех автолюбителей и поклонников автоспорта.
Трасса развернется прямо в центре города, на улице Республики и на площади 400-летия Тюмени.
В 11:00 стартует автоспортивное шоу City Racing. Заезд участников состоится на участке улицы Республики — от Максима Горького (включая площадь) до Холодильной. Стоит отметить беспрецедентность события — шоу Moscow City Racing с участием болидов Формулы-1 проходит в Москве с 2008 года и уже снискало у жителей славу самого главного спортивного события города. В Тюмени подобное мероприятие проводится впервые. Наряду с нашим городом шоу состоится в Екатеринбурге, Новосибирске и Омске.
Показательные заезды Nismo G-Drive пройдут с 12:00 до 17:00. В 13:00 состоится официальное открытие фестиваля. Сразу же после него на главной трассе развернется основное действие праздника — здесь состоятся показательные заезды таких звезд гоночного спорта, как Роман Русинов и Марк Шульжицкий (члены GT Academy Team). У жителей и гостей города появится уникальная возможность увидеть показательные заезды легендарных международных команд-участников: болидов серии LeMans LMP2, Juke-R, Nissan Skyline, а также стать свидетелями дрифт-шоу Пола Свифта и шоу Терри Гранта.
Как известно, автоспорт начинается с основ безопасного вождения. Поэтому у тюменцев будет возможность научиться особым приемам езды и пройти тесты на реакцию и внимание в ходе специально организованных мастер-классов. После этого все желающие смогут перейти к практическим занятиям, приняв участие в тест-драйве новых автомобилей с профессиональным инструктором. Для этого будет организована отдельная трасса.
Ну а у тех, кому более по душе простейшие гоночные автомобили, будет возможность посетить картинг-зону, которая расположится недалеко от основной гоночной трассы. Не останутся без внимания и юные зрители — для малышей будет обустроена детская площадка в виде автомобильного городка. Ребята смогут почувствовать себя настоящими водителями, передвигаясь на специальных педальных машинках по территории, оборудованной дорожными знаками. Помимо этого маленьким гостям праздника доверят радиоуправляемые машинки и предложат веселые забавы, а еще у юных автолюбителей будет возможность поучаствовать в конкурсах и даже выиграть ценные призы. Шоу завершится праздничным концертом.
Напомним, что в период подготовки и проведения в Тюмени показательных заездов гоночных автомобилей автобусы пойдут по временным схемам движения. Как сообщает пресс-служба «Тюменьгортранса», улицу Республики, от перекрестка с улицей Холодильной до улицы Мориса Тореза, закроют для транспорта с 23:00 17 августа до 24:00 18 августа. В связи с этим автобусы под номерами № 1, 11, 14, 15, 25, 27, 30, 35, 48, 54, 55, 80, 84, 86, 96, 100 пойдут в объезд этого участка пути. Для посадки и высадки пассажиров будут использоваться существующие остановочные пункты по ходу движения транспорта.
В это же время будет временно перекрыто движения транспорта по улице Республики от Мориса Тореза до Холодильной; по улице Максима Горького от Республики до Фабричной; по улице Механической от Максима Горького до Холодильной. Также будет перекрыт выезд с улицы Карской на улицу Республики.