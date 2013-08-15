Центр Тюмени наполнится ревом моторов

Ну а у тех, кому более по душе простейшие гоночные автомобили, будет возможность посетить картинг-зону, которая расположится недалеко от основной гоночной трассы. Не останутся без внимания и юные зрители — для малышей будет обустроена детская площадка в виде автомобильного городка. Ребята смогут почувствовать себя настоящими водителями, передвигаясь на специальных педальных машинках по территории, оборудованной дорожными знаками. Помимо этого маленьким гостям праздника доверят радиоуправляемые машинки и предложат веселые забавы, а еще у юных автолюбителей будет возможность поучаствовать в конкурсах и даже выиграть ценные призы. Шоу завершится праздничным концертом.