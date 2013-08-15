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Широтная и Пермякова — день без светофоров

15 августа 2013, 17:50
В пятницу, 16 августа, на одном из самых крупных перекрестков города — на пересечении улиц Широтной и Пермякова — с 9 до 17 часов МКУ «Тюменьгортранс» отключит светофоры.
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Тюмень

Как сообщают в пресс-службе ведомства, в этот период светофорные объекты будут оснащаться табло обратного отсчета.

«План работы по светофорам у „Тюменьгортранса“ очень плотный, потому что работы на светофорах оживленных перекрестков надо успеть закончить до 1 сентября. Отключения в сентябре — это лишний риск для маленьких школьников. Поэтому мы не можем переносить отключение на выходные, работы нужно проводить оперативно. Отключать светофоры в ночное время тоже не предоставляется возможным: устройства сложные и маленькие, и электрикам для работы нужен дневной свет», — поясняют в МКУ.

На перекрестке будут работать регулировщики. «Тюменьгортранс» приносит свои извинения за доставленные неудобства. Водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными на этих участках дорог.

Кроме того, в этот же день планируется отключение нескольких светофоров в связи с плановыми работами Тюменского филиала ОАО «СУЭНКО». Временно, в период с 10 до 17 часов не будут функционировать светофоры на пересечении улиц Дамбовской и Гилевской и Одесской и Дамбовской; в период с 8:30 до 17:00 — на пересечении улиц Мельникайте и Харьковской, на Мельникайте в районе Студгородка.

По информации ЗАО «ТюменьТел», планируется отключение светофорных объектов на пересечении Червишевского тракта и улицы Ставропольской в период с 8 до 12 часов; на улице Трактовой в районе остановки «Революции» в период с 14 до 16 часов; на пересечении улиц Профсоюзной и Хохрякова в период с 19 до 23 часов.

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