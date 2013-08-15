Широтная и Пермякова — день без светофоров

Кроме того, в этот же день планируется отключение нескольких светофоров в связи с плановыми работами Тюменского филиала ОАО «СУЭНКО». Временно, в период с 10 до 17 часов не будут функционировать светофоры на пересечении улиц Дамбовской и Гилевской и Одесской и Дамбовской; в период с 8:30 до 17:00 — на пересечении улиц Мельникайте и Харьковской, на Мельникайте в районе Студгородка.