Сергей Беседин признал, что получил взятку

Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
Напомним, Сергей Беседин был задержан в июле при получении от одного из подчиненных взятки в размере более 1 миллиона рублей. 10 июля полицейскому было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а 12 июля его уволили со службы в органах внутренних дел с формулировкой «в связи с утратой доверия».
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Напомним, что задержание Сергея Беседина не только вызвало общественный резонанс, но и повлияло на жизнь тюменской полиции в целом. Руководство полиции Тюмени, а также представители автоинспекции города и области привлечены к дисциплинарной ответственности. А обеспокоенные ситуацией в ведомстве инспекторы ГИБДД подписали письмо на имя президента, в котором содержится их точка зрения на проблему в целом и на действия Сергея Беседина в частности. Проверкой информации из послания сотрудников ДПС занималась комиссия МВД РФ. На этой неделе стало известно, что начальник УМВД по г. Тюмени Владимир Рябенко подал рапорт на отпуск с последующим увольнением из органов внутренних дел.