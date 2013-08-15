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Сергей Беседин признал, что получил взятку

15 августа 2013, 09:33
Продолжается расследование уголовного дела в отношении экс-командир полка ДПС Тюмени Сергея Беседина. Он полностью признал свою вину в инкриминируемом ему преступлении.
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Полиция

Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Напомним, Сергей Беседин был задержан в июле при получении от одного из подчиненных взятки в размере более 1 миллиона рублей. 10 июля полицейскому было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а 12 июля его уволили со службы в органах внутренних дел с формулировкой «в связи с утратой доверия».

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Напомним, что задержание Сергея Беседина не только вызвало общественный резонанс, но и повлияло на жизнь тюменской полиции в целом. Руководство полиции Тюмени, а также представители автоинспекции города и области привлечены к дисциплинарной ответственности. А обеспокоенные ситуацией в ведомстве инспекторы ГИБДД подписали письмо на имя президента, в котором содержится их точка зрения на проблему в целом и на действия Сергея Беседина в частности. Проверкой информации из послания сотрудников ДПС занималась комиссия МВД РФ. На этой неделе стало известно, что начальник УМВД по г. Тюмени Владимир Рябенко подал рапорт на отпуск с последующим увольнением из органов внутренних дел.

#Новости#Взятки#Полиция#Тюмень#Таня#Происшествия
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