Сергей Беседин признал, что получил взятку

Напомним, что задержание Сергея Беседина не только вызвало общественный резонанс, но и повлияло на жизнь тюменской полиции в целом. Руководство полиции Тюмени, а также представители автоинспекции города и области привлечены к дисциплинарной ответственности. А обеспокоенные ситуацией в ведомстве инспекторы ГИБДД подписали письмо на имя президента, в котором содержится их точка зрения на проблему в целом и на действия Сергея Беседина в частности. Проверкой информации из послания сотрудников ДПС занималась комиссия МВД РФ. На этой неделе стало известно, что начальник УМВД по г. Тюмени Владимир Рябенко подал рапорт на отпуск с последующим увольнением из органов внутренних дел.