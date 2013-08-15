nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Рабочий получил тяжкий вред здоровью на стройке ТРЦ

15 августа 2013, 09:52
В прошлом году работник ЗАО «Аэродромдорстрой» на площадке строящегося ТРЦ в Тюмени повредил ногу. Мастера участка, допустившего несчастный случай, ждет суд.

В прошлом году работник ЗАО «Аэродромдорстрой» на площадке строящегося ТРЦ в Тюмени повредил ногу. Мастера участка, допустившего несчастный случай, ждет суд.

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего мастера строительных и монтажных работ ЗАО «Аэродромдорстрой» 28-летнего Сергея Сюткина уже утвердила прокуратура Ленинского округа г. Тюмени. Дело передано в суд. Мастеру грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей, либо ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на срок до 3 лет.

Установлено, что 28 октября 2012 г. работникам акционерного общества предстояло на высоте произвести монтаж плит перекрытия в строившемся в Тюмени торгово-развлекательном центре. Ответственным за безопасное ведение работ был назначен мастер Сюткин. Однако он к исполнению своих обязанностей отнесся небрежно и ход работ не контролировал. Это привело к тому, что один из подсобных рабочих в нарушение всех строительных правил стал помогать монтажнику в перемещении железобетонных плит. При опускании автокраном плиты рабочий не успел убрать ногу, в результате чего получил тяжкий вред здоровью - открытый оскольчатый перелом нижней трети левой бедренной кости.

В период с 28 октября по 19 ноября потерпевший находился на стационарном лечении в больнице, а потом проходил еще амбулаторное лечение.

В ходе следствия мастер признал свою вину в совершенном преступлении, сообщает прокуратура области.

#Новости#Происшествие#Строительный бизнес#Прокуратура города тюмени#Недвижимость#Женя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Вчера, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Вчера, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25