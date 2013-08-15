Рабочий получил тяжкий вред здоровью на стройке ТРЦ

Установлено, что 28 октября 2012 г. работникам акционерного общества предстояло на высоте произвести монтаж плит перекрытия в строившемся в Тюмени торгово-развлекательном центре. Ответственным за безопасное ведение работ был назначен мастер Сюткин. Однако он к исполнению своих обязанностей отнесся небрежно и ход работ не контролировал. Это привело к тому, что один из подсобных рабочих в нарушение всех строительных правил стал помогать монтажнику в перемещении железобетонных плит. При опускании автокраном плиты рабочий не успел убрать ногу, в результате чего получил тяжкий вред здоровью - открытый оскольчатый перелом нижней трети левой бедренной кости.