Потерявшегося мальчика обнаружили мертвым

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, 13 августа в 18.00 Коля по поручению родителей поехал на велосипеде на пастбище, расположенное на окраине села, за коровой. Родители стали волноваться, когда животное самостоятельно вернулось во двор, и ребенка с коровой не было. В течение ночи они с родственниками пытались самостоятельно найти Колю и только в 10 утра обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов совместно с волонтерами вели поисковые работы.