Потерявшегося мальчика обнаружили мертвым

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, 13 августа в 18.00 Коля по поручению родителей поехал на велосипеде на пастбище, расположенное на окраине села, за коровой. Родители стали волноваться, когда животное самостоятельно вернулось во двор, и ребенка с коровой не было. В течение ночи они с родственниками пытались самостоятельно найти Колю и только в 10 утра обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов совместно с волонтерами вели поисковые работы.
Сегодня утром тело мальчика с признаками насильственной смерти было обнаружено в нескольких километрах от поселка Аромашево. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области, пока рано называть даже предварительную причину смерти ребенка, на месте происшествия в настоящее время работают следователи, эксперты и сотрудники полиции, позднее будут назначены экспертизы. Однако можно говорить о том, что мальчика убили. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ. Обстоятельства совершенного преступления предстоит установить.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию, полезную для раскрытия данного преступления, просим обращаться по телефонам 8 (34545) 2-21-59, 8-904-491-43-25 или 02.
Добавим, что в Тюменской области продолжаются поиски 13-летней Дарьи Варанкиной, которая пропала месяц назад. Напомним, 15 июля девочка ушла из дома, расположенного в селе Черепаново Нижнетавдинского района, и до сих пор не вернулась. По факту безвестного исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело.