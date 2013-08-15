nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Потерявшегося мальчика обнаружили мертвым

15 августа 2013, 15:05
В Тюменской области обнаружено тело 10-летнего Николая Юстуса из поселка Аромашево. 13 августа ребенок уехал по поручению родителей, но так и не вернулся домой. По факту гибели мальчика возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
Сюжет
Дети

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, 13 августа в 18.00 Коля по поручению родителей поехал на велосипеде на пастбище, расположенное на окраине села, за коровой. Родители стали волноваться, когда животное самостоятельно вернулось во двор, и ребенка с коровой не было. В течение ночи они с родственниками пытались самостоятельно найти Колю и только в 10 утра обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов совместно с волонтерами вели поисковые работы.

Сегодня утром тело мальчика с признаками насильственной смерти было обнаружено в нескольких километрах от поселка Аромашево. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области, пока рано называть даже предварительную причину смерти ребенка, на месте происшествия в настоящее время работают следователи, эксперты и сотрудники полиции, позднее будут назначены экспертизы. Однако можно говорить о том, что мальчика убили. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ. Обстоятельства совершенного преступления предстоит установить.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию, полезную для раскрытия данного преступления, просим обращаться по телефонам 8 (34545) 2-21-59, 8-904-491-43-25 или 02.

Добавим, что в Тюменской области продолжаются поиски 13-летней Дарьи Варанкиной, которая пропала месяц назад. Напомним, 15 июля девочка ушла из дома, расположенного в селе Черепаново Нижнетавдинского района, и до сих пор не вернулась. По факту безвестного исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело.

#Новости#Убийства#Тюменская область#Дети#Тюмень#Таня#Происшествия
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25