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Парень, которого не пустили в «Джеймс Батлер», порезал администратора

15 августа 2013, 10:13
В Тюмени трагично закончился конфликт между администратором ночного клуба и двумя пьяными посетителями, пытавшимися попасть в развлекательное заведение. Сотрудник клуба скончался от ножевого ранения, а 27-летний тюменец стал фигурантом уголовного дела.
Сюжет
Тюмень

Около полуночи 11 августа двое пьяных молодых людей пытались попасть в ночной клуб «Мираж» или американский паб «Джеймс Батлер» (оба заведения находятся по адресу ул. Пермякова, 52 к.1, у них общий вход). Между ними и администраторами заведения возник конфликт. Завязалась потасовка, в ходе которой один из молодых людей получил незначительные телесные повреждения.

После драки молодые люди разошлись в разные стороны, однако один из администраторов клуба, покинув свое рабочее место, догнал одного из парней у дома 53 по улице Пермякова и ударил его резиновой дубинкой по телу. В ответ молодой человек пырнул администратора ножом и скрылся с места происшествия. От полученного ранения пострадавший скончался по дороге в больницу.

«Благодаря оперативным и грамотно спланированным действиям сотрудников следственного отдела по Ленинскому АО г. Тюмень и полиции были установлены очевидцы данного преступления, и 12 августа подозреваемый был задержан. В отношении 27-летнего жителя областного центра возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего). В настоящее время он находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

#Новости#Тюмень#Тяжкий вред здоровью#Таня#Происшествия
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