Парень, которого не пустили в «Джеймс Батлер», порезал администратора

Около полуночи 11 августа двое пьяных молодых людей пытались попасть в ночной клуб «Мираж» или американский паб «Джеймс Батлер» (оба заведения находятся по адресу ул. Пермякова, 52 к.1, у них общий вход). Между ними и администраторами заведения возник конфликт. Завязалась потасовка, в ходе которой один из молодых людей получил незначительные телесные повреждения.
После драки молодые люди разошлись в разные стороны, однако один из администраторов клуба, покинув свое рабочее место, догнал одного из парней у дома 53 по улице Пермякова и ударил его резиновой дубинкой по телу. В ответ молодой человек пырнул администратора ножом и скрылся с места происшествия. От полученного ранения пострадавший скончался по дороге в больницу.
«Благодаря оперативным и грамотно спланированным действиям сотрудников следственного отдела по Ленинскому АО г. Тюмень и полиции были установлены очевидцы данного преступления, и 12 августа подозреваемый был задержан. В отношении 27-летнего жителя областного центра возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего). В настоящее время он находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.