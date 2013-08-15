Парень, которого не пустили в «Джеймс Батлер», порезал администратора

После драки молодые люди разошлись в разные стороны, однако один из администраторов клуба, покинув свое рабочее место, догнал одного из парней у дома 53 по улице Пермякова и ударил его резиновой дубинкой по телу. В ответ молодой человек пырнул администратора ножом и скрылся с места происшествия. От полученного ранения пострадавший скончался по дороге в больницу.