Осенью должникам простят сторублевые штрафы

С 1 сентября 2013 года в России ужесточается ряд наказаний для водителей, повторно нарушивших правила дорожного движения. Однако появятся в новом законодательстве и поблажки.
Так, в первый день осени перестанет считаться нарушением превышение скорости на 10–20 км/ч.
«Но это не повод гонять и привыкать все время двигаться на 20 км/ч быстрее. Напомню, что многие ДТП происходят именно из-за нарушений скоростного режима. Ежедневно в Тюменской области происходят опрокидывания и наезды на препятствия», — отметил на прошедшей пресс-конференции врио начальника областной ГИБДД Александр Лиханов.
Начальник отделения исполнения административного законодательства УГИБДД УМВД России по Тюменской области Олег Юдин добавил, что с 1 сентября неоплаченные штрафы в размере 100 рублей по части 1 статьи 12.9. (за превышение скорости на 10–20 км/ч) аннулируются, так как эта норма закона будет упразднена. То есть с тех, кто данные штрафы не оплатил, ГИБДД 100 рублей не спросит. Не спросит с должников и служба судебных приставов. Других штрафов «амнистия» не касается.
Александр Лиханов уверен, что большинство водителей — не нарушители, поэтому новая мера поможет тем, кто вдруг отвлекся на дороге. «Те же, кто нарушает правила системно, нарушать будет и в других случаях, и на 70 км/ч будет быстрее ехать. Ведь это входит в привычку, а если человек привык, его и камеры не остановят. Законопослушным гражданам наоборот будет легче. К тому же на некоторых участках улиц данная мера позволит бороться с заторами — водители будут двигаться и покидать транспортный узел чуть быстрее, не боясь, что их накажут».
Добавим, что уже на сегодняшний день все приборы городского центра фото- и видеофиксации отрегулированы с учетом требований законодательства на 1 сентября.