Осенью должникам простят сторублевые штрафы

Александр Лиханов уверен, что большинство водителей — не нарушители, поэтому новая мера поможет тем, кто вдруг отвлекся на дороге. «Те же, кто нарушает правила системно, нарушать будет и в других случаях, и на 70 км/ч будет быстрее ехать. Ведь это входит в привычку, а если человек привык, его и камеры не остановят. Законопослушным гражданам наоборот будет легче. К тому же на некоторых участках улиц данная мера позволит бороться с заторами — водители будут двигаться и покидать транспортный узел чуть быстрее, не боясь, что их накажут».