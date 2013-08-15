На ул. Салтыкова-Щедрина произошел пожар в частном доме

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, сообщение о пожаре в доме № 52 по улице Салтыкова-Щедрина поступило в службу «01» в 16.28. Дом площадью рассчитан на двух хозяев, но одна половина здания была нежилой. На место происшествия пожарные прибыли в 16.33, сейчас они занимаются ликвидацией возгорания.