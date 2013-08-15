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На ул. Салтыкова-Щедрина произошел пожар в частном доме

15 августа 2013, 17:02
На улице Салтыкова-Щедрина в Тюмени загорелся частный дом. Сейчас сотрудники МЧС занимаются ликвидацией пожара. Жертв и пострадавших нет.
Сюжет
Тюмень

Фотографию с места происшествия прислал тюменец — житель многоэтажки, расположенной по соседству с горящим домом. Он также сообщил о сильном задымлении.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, сообщение о пожаре в доме № 52 по улице Салтыкова-Щедрина поступило в службу «01» в 16.28. Дом площадью рассчитан на двух хозяев, но одна половина здания была нежилой. На место происшествия пожарные прибыли в 16.33, сейчас они занимаются ликвидацией возгорания.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Причину пожара и причиненный им ущерб предстоит выяснить дознавателям.

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