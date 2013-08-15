Малыш оказался между грузовиком и прицепом

Трагедия случилась сегодня утром на объездной дороге Тюмени в районе ТЭЦ-2. Здесь столкнулись ВАЗ-21099 и грузовичок-погрузчик. По предварительным данным, «99-ю» развернуло поперек дороги, она выехала на встречную полосу. Пассажир автомобиля, мужчина примерно 35-ти лет погиб. Его личность устанавливается, сообщают в пресс-службе ГИБДД. За рулем находилась молодая женщина, примерно 30-ти лет, она доставлена в больницу бригадой скорой помощи. Машины перекрыли половину одной полосы движения. В настоящее время движение по объездной дороге в сторону города несколько затруднено. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.
Фото из «Твиттера» nmf666
57-летняя женщина насмерть сбита на 64 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Ярковском районе. Женщина находилась на обочине, когда на нее наехал автомобиль Toyota Land Cruiser из ЯНАО. Водитель уснул за рулем, несмотря на непозднее время — 18:35. «Сон за рулем на этой трассе не редкость — водители пытаются проехать большие перегоны без отдыха, возвращаясь из отпусков в северные регионы», — отмечают в Госавтоинспекции.
В Тобольском районе около девяти часов вечера на автодороге Редькино — Булашева съехал в кювет и опрокинулся мотоцикл «Урал». 51-летний водитель права управления не имел, он погиб. 48-летняя пассажирка получила травму головы и ушибы.
Еще один мотоцикл опрокинулся в Ишимском районе, в деревне Куимово. 17-летнему мотоциклисту повезло больше, он отделался переломом ключицы.
Четверо детей получили вчера дорожные травмы: два маленьких велосипедиста и два пешехода. 4-летний мальчик в Ялуторовске на улице Революции забежал между грузовиком MAN и прицепом, когда машина двигалась задним ходом. У малыша открытый перелом плеча. Выясняется, где были родители ребенка. Еще один 4-летний малыш сбит на 15 километре трассы Тюмень — Тобольск на пешеходном переходе автомобилем ВАЗ-21144. У пострадавшего ребенка травмы головы, лица и перелом ноги.
7-летний велосипедист днем выехал на проезжую часть в Ялуторовске, он был сбит автомобилем SsangYong. Мальчик получил ссадины и ушибы конечностей. В Тюмени 8-летний велосипедист сбит «Москвичом» на пешеходном переходе на улице Чаплина. У ребенка ушибы.