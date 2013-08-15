Малыш оказался между грузовиком и прицепом

Трагедия случилась сегодня утром на объездной дороге Тюмени в районе ТЭЦ-2. Здесь столкнулись ВАЗ-21099 и грузовичок-погрузчик. По предварительным данным, «99-ю» развернуло поперек дороги, она выехала на встречную полосу. Пассажир автомобиля, мужчина примерно 35-ти лет погиб. Его личность устанавливается, сообщают в пресс-службе ГИБДД. За рулем находилась молодая женщина, примерно 30-ти лет, она доставлена в больницу бригадой скорой помощи. Машины перекрыли половину одной полосы движения. В настоящее время движение по объездной дороге в сторону города несколько затруднено. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.