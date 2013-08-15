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Ипотечная суббота в «Партнер-Инвест»

15 августа 2013, 11:02
В одном офисе выбрать квартиру и подать заявку на жилищный кредит – удобное решение для покупателей, которые планируют оформлять ипотеку. 17 августа компания «Партнер-Инвест» приглашает клиентов на ипотечную субботу и день открытых дверей в офис продаж.

В одном офисе выбрать квартиру и подать заявку на жилищный кредит – удобное решение для покупателей, которые планируют оформлять ипотеку. 17 августа компания «Партнер-Инвест» приглашает клиентов на традиционную ипотечную субботу и день открытых дверей в офис продаж, расположенный по адресу улица Эрвье, 26.

Если вы планируете приобрести квартиру в ипотеку, но не успеваете изучить предложения по жилищному кредитованию – у вас есть возможность получить всю необходимую информацию с расчетами по нескольким банкам в одном офисе.

В рамках данного мероприятия в отделе продаж (ул. Эрвье, д. 26) будут работать компания «Брусника Финанс»* и представители Сбербанка России**, ВТБ 24*** и Ханты-Мансийского банка****. У клиентов будет возможность получить консультацию менеджера, посетить строительную площадку, ознакомиться с вариантами чистовой отделки, просчитать возможные варианты ипотечного кредитования и при желании оформить заявку.

Программа мероприятия:

11:00 – 13:00

- консультации с ипотечным брокером «Партнер-Инвест» и представителями банков по ипотечным программам;

- консультации по видам чистовой отделки от компании «Эргана».

13:00 – 14:30

– экскурсия по микрорайону «Европейский»: посещение строительной площадки и демонстрационных квартир с улучшенной черновой и чистовой отделкой.

15:00 – 15:40

- экскурсия по микрорайону «Видный»: смотровая площадка и посещение демонстрационной квартиры с улучшенной черновой отделкой.

Запись на экскурсию ведется до 16 августа до 15:00 по телефону 50-03-02.

*ООО «Брусника Финанс»

**ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 08.08.2012.

*** ЗАО «ВТБ24». Генеральная лицензия Банка Росси № 1623 от 15.10.2012.

****ОАО «Ханты-Мансийский банк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операции № 1971 от 06.07.2012.

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