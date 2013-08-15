ГИБДД об экзаменах для «лишенцев» и «времянках»

Может быть и так, что решение о лишении будет принято без присутствия виновника. Например, он в это время находится в командировке, за рулем. Его останавливают, проверяют, а он — лишен. «Тогда у него изымают водительское, и срок лишения начинается именно с момента изъятия. То есть самому человеку придется еще и отслеживать свое дело, если он не в городе. Сдать удостоверение вовремя — в интересах водителя. Если у него изымут ВУ, ответственность будет выше, добавятся обязательные работы в качестве наказания», — уточнил Александр Юрьевич.