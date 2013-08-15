ГИБДД об экзаменах для «лишенцев» и «времянках»

Поправки в КоАП, вступающие в силу 1 сентября 2013 года, разъяснил врио начальника ГИБДД Тюменской области Александр Лиханов. Во-первых, нарушитель заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей. Если попадется пьяным за рулем повторно — 50 тысяч рублей. Во-вторых, лишится права управления. Сроки остались те же.
В-третьих, водитель, который был лишен прав будучи нетрезвым, получит свое удостоверение только после сдачи теоретического экзамена на знание ПДД в структурном подразделении Госавтоинспекции, не в автошколе. Эта норма касается и всех остальных «лишенцев». В-четвертых, он должен будет пройти дополнительное медицинское освидетельствование с предоставлением в ГИБДД соответствующей медицинской справки. «Начинающие водители сдают экзамен до 15 раз и сдать не могут, а что будет с теми, кто не открывал правила вот уже несколько лет?» — комментирует нововведения Александр Юрьевич.
С началом осени упразднится и такой документ как временное разрешение на вождение автомобиля. Напомним, ранее у водителя изымалось удостоверение, а ему выдавалась «времянка». Теперь данного документа не будет.
При выявлении факта управления ТС в состоянии опьянения, у водителя остается ВУ, и оно находится на руках до вступления в законную силу постановления суда о лишении прав. После этого водитель обязан прибыть в подразделение Госавтоинспекции, сдать удостоверение, и тогда в отношении него будет начато исполнение решения суда о лишении права управления. Если водитель не является и не сдает водительское удостоверение, срок лишения будет исчисляться с момента изъятия данного ВУ либо подачи заявления об его утере.
Если его остановят, и у него на руках будет находиться удостоверение, он отправится в суд, и в суде будет предусмотрена уже более суровая мера наказания вплоть до ареста.
«Также законодательством увеличены сроки давности привлечения к ответственности за управление в состоянии опьянения, — добавляет начальник отделения исполнения административного законодательства УГИБДД УМВД России по Тюменской области Олег Юдин. — Если ранее суд обязан был рассмотреть данный протокол и вынести решение в течение трех месяцев, то сейчас этот срок увеличен до одного года.
Бывали случаи, когда правонарушитель утверждал, что он находился в больнице, лечился, в суд явиться не мог, суд откладывался, в дальнейшем запрашивались адвокатом дополнительно еще какие-то материалы. Таким образом затягивался судебный процесс. По истечению трех месяцев производство по делу прекращалось за истечением сроков давности. Теперь в течение одного года, я думаю, судья все успеет».
Все это время, пока судья не примет решение, водитель будет иметь на руках свое удостоверение.
Может быть и так, что решение о лишении будет принято без присутствия виновника. Например, он в это время находится в командировке, за рулем. Его останавливают, проверяют, а он — лишен. «Тогда у него изымают водительское, и срок лишения начинается именно с момента изъятия. То есть самому человеку придется еще и отслеживать свое дело, если он не в городе. Сдать удостоверение вовремя — в интересах водителя. Если у него изымут ВУ, ответственность будет выше, добавятся обязательные работы в качестве наказания», — уточнил Александр Юрьевич.