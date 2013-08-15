До конца лета … осталось 25 квартир

На экваторе акции «Летнее предложение» от Группы компаний «Меридиан Констракшн» http://www.meridian72.ru/ , спустя три недели с момента ее старта из 50 квартир, на которые распространяются специальные условия, осталась ровно половина - 25 по выгодной цене. Только с 15 июля по 31 августа 2013 года ограниченное число квартир можно купить по привлекательной цене – с выгодой до 200 000 руб.
Условия акции распространяются на квартиры в ЖК «Новый мыс», домах Добрый и «В Восточном-2» . В домах 1-й очереди ЖК «Новый мыс» до 31 августа можно купить 2-комнатную квартиру с выгодой до 50 000 руб., 3-комнатную – с выгодой до 120 000 руб. До ввода домов в эксплуатацию осталось 5 месяцев. Отличные условия покупки квартир в доме Добрый: помимо специальных цен «однушки» продаются с выгодой до 90 000 руб., «двушки» - с выгодой - 60 000 руб.
Но все-таки, самым привлекательным для покупателей стало предложение на квартиры с выгодой до 200 000 руб. в кирпичном доме «В Восточном-2». Практически все квартиры в рамках акции раскуплены, своего покупателя до конца лета ждет последняя 1-комнатная квартира. Дом «В Восточном-2» находится в высокой стадии строительной готовности – завершены работы по кирпичной кладке, ведутся отделочные работы, к дому уже подведены инженерные сети. В доме осталось 17 не проданных квартир.
Оценить динамику строительства можно на сайте, а также лично, посетив демонстрационные офисы компании. В оплату стоимости квартиры принимаются различные субсидии. Ипотечный брокер «Меридиан Констракшн» поможет оформить ипотеку**: подберет ипотечный продукт, оформит заявку на кредит и уведомит покупателя о решении банка.
Получить консультацию все, кто планирует купить квартиру в Тюмени, можно в офисе компании: ул. Советская, 51/1, 7-й эт., Б-Ц «Ермак», тел. (3452) 52-92-52. Квартал «Новый мыс» (ГП-1, ГП-2, Срок ввода - IV КВ. 2013г., г. Тюмень, район д. Матмасы).Застройщик ООО «Седьмой материк». дом «Добрый» (ГП-1, г. Тюмень, ул. Домостроителей, 22/3. Срок ввода IV КВ. 2014 г. Застройщик ООО «Меридиан Констракшн». дом «В Восточном-2», г. Тюмень, ул. Боровская, 33. Срок ввода - II КВ. 2014г. Застройщик ООО «Тура Девелопмент». Заключаются договоры участия в долевом строительстве.
С проектными декларациями вышеперечисленных объектов строительства можно ознакомиться на сайте www.meridian72.ru в разделе «новости».
**Ипотеку предоставляет банк: ОАО «Сбербанк России» - генеральная лицензия Банка России №1481 от 08.08.2012. 1 Акция действует на ограниченное предложение однокомнатных квартир. Организатор - ООО «Меридиан Констракшн». Скидки предоставляют застройщики. Условия акции могут изменяться. Предложение ограничено. Скидки по акциям не суммируются между собой.
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