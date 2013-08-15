До конца лета … осталось 25 квартир

На экваторе акции «Летнее предложение» от Группы компаний «Меридиан Констракшн» http://www.meridian72.ru/ , спустя три недели с момента ее старта из 50 квартир, на которые распространяются специальные условия, осталась ровно половина - 25 по выгодной цене. Только с 15 июля по 31 августа 2013 года ограниченное число квартир можно купить по привлекательной цене – с выгодой до 200 000 руб.