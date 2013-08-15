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Автобусы уступят дорогу гоночным автомобилям

15 августа 2013, 13:50
В период подготовки и проведения в Тюмени показательных заездов гоночных автомобилей автобусы пойдут по временным схемам движения.
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Тюмень

В период подготовки и проведения в Тюмени показательных заездов гоночных автомобилей автобусы пойдут по временным схемам движения.

Как сообщает пресс-служба «Тюменьгортранса», улицу Республики, от перекрестка с улицей Холодильной до улицы Мориса Тореза, закроют для транспорта с 23:00 17 августа до 24:00 18 августа. В связи с этим автобусы под номерами № 1, 11, 14, 15, 25, 27, 30, 35, 48, 54, 55, 80, 84, 86, 96, 100 пойдут в объезд этого участка пути. Для посадки и высадки пассажиров будут использоваться существующие остановочные пункты по ходу движения транспорта.

МКУ «Тюменьгортранс» просит учитывать дорожную обстановку, планируя поездки на общественном транспорте в воскресенье, и оставлять запас времени.

Схемы движения автобусов в объезд разместят на павильонах остановочных пунктов в районе перекрытия. Временные маршруты также можно уточнить на сайте tgt72.ru или по бесплатному телефону горячей линии 8-800-300-1924.

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