Звезды сериалов «Папины дочки» и «Счастливы вместе» сыграют в комедии

Согласно сюжету постановки двое молодых людей, Артур и Снежана, приезжают из Тамбова в Москву. Они готовы буквально на все ради того, чтобы заполучить хорошее жилье, столичную прописку и добиться положения в обществе. А как обрести все эти блага жизни быстро и без особых усилий? Они решают, что проще всего это сделать через постель.
Снежана знакомится с известным художником Германом Васнецовым и вскоре становится его любовницей. Чары молодой девушки оказываются настолько сильными, что Герман собирается ради нее разрушить свой тридцатилетний брак и разойтись с женой Еленой. Художник мечтает о новой жизни со Снежаной. И эта жизнь начинается, но протекает она не совсем так, как мечталось Герману. Подталкиваемая мамой, Елена тоже находит себе молодого любовника, которым по стечению обстоятельств оказывается не кто иной как Артур. В результате обеим вновь образованным парам приходится ютиться под одной крышей, да еще и с мамой Елены, вносящей собственную весьма оригинальную лепту в жизнь «влюбленных». Ситуация из житейской и вполне банальной очень быстро превращается в абсурдную…
Талантливый актерский состав разыгрывает комическую пьесу с особым драйвом и настроением, заражая своей энергией весь зрительный зал. Билеты на «Седина в бороду» помогут вам получить на этом спектакле большое и абсолютно искреннее удовольствие. Тем более что совершенно непредсказуемый финал обязательно удивит вас!
В ролях: Сергей Колесников (засл. арт. России), Анна Терехова (засл. арт. России), Мирослава Карпович (т/с «Папины дочки»), Юлия Захарова (т/с «Счастливы вместе»), Александр Головин (х/ф «Сволочи»), Илья Оболонков, Людмила Чиркова.
Возрастные ограничения: для лиц старше 16 лет.
Цена билетов: 800–2800 руб.