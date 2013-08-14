Звезды сериалов «Папины дочки» и «Счастливы вместе» сыграют в комедии

Снежана знакомится с известным художником Германом Васнецовым и вскоре становится его любовницей. Чары молодой девушки оказываются настолько сильными, что Герман собирается ради нее разрушить свой тридцатилетний брак и разойтись с женой Еленой. Художник мечтает о новой жизни со Снежаной. И эта жизнь начинается, но протекает она не совсем так, как мечталось Герману. Подталкиваемая мамой, Елена тоже находит себе молодого любовника, которым по стечению обстоятельств оказывается не кто иной как Артур. В результате обеим вновь образованным парам приходится ютиться под одной крышей, да еще и с мамой Елены, вносящей собственную весьма оригинальную лепту в жизнь «влюбленных». Ситуация из житейской и вполне банальной очень быстро превращается в абсурдную…