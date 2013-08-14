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В Тюмени напали на велосипедиста-агитатора

14 августа 2013, 11:18
В Тюмени двое неизвестных напали на волонтера-агитатора от «Справедливой России». У 20-летнего молодого человека отобрали велосипед и агитматериалы.
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Тюмень

Представитель «Справедливой России» сообщил о происшествии в редакцию интернет-портала Nashgorod.ru. По его словам, нападение на агитатора произошло около 18.30 на улице в районе сквера им. Немцова. Велосипедист раздавал листовки, когда его остановили двое молодых людей. Один из них ударил волонтера, а второй схватил рюкзак с агитационными материалами. Велосипед нападавшие также забрали с собой. Собеседник Nashgorod.ru отметил, что злоумышленники не скрывали лиц и должны были попасть в объектив камер видеонаблюдения, установленных на месте происшествия.

Пострадавший молодой человек обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие по вызову, обнаружили велосипед волонтера, а также его рюкзак с агитационными материалами во время осмотра близлежащей местности. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Там также отметили, что заявление от молодого человека зарегистрировано.

«По результатам медицинского освидетельствования факт нанесения волонтеру телесных повреждений не установлен. В настоящее время сотрудниками полиции проводится работа по установлению всех обстоятельств произошедшего и выявлению других участников данного бытового конфликта. По ее итогам в установленные законом сроки будет принято процессуальное решение», — добавили в пресс-службе управления.

В предвыборном штабе «Справедливая Россия» отметили, что будут следить за ходом расследования и надеются, что полицией в ближайшее время будут выявлены, задержаны и привлечены к уголовной ответственности совершившие нападение злоумышленники. Представители партии рассчитывают, что сотрудникам правоохранительных органов помогут записи с камер видеонаблюдения, т. к. это одно из самых объективных доказательств вины в совершении преступления.

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