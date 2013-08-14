В Тюмени напали на велосипедиста-агитатора

Представитель «Справедливой России» сообщил о происшествии в редакцию интернет-портала Nashgorod.ru. По его словам, нападение на агитатора произошло около 18.30 на улице в районе сквера им. Немцова. Велосипедист раздавал листовки, когда его остановили двое молодых людей. Один из них ударил волонтера, а второй схватил рюкзак с агитационными материалами. Велосипед нападавшие также забрали с собой. Собеседник Nashgorod.ru отметил, что злоумышленники не скрывали лиц и должны были попасть в объектив камер видеонаблюдения, установленных на месте происшествия.