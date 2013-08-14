В «молодой семье» - фиктивные браки

Глава региона сообщил, что по аналитическим данным, молодые люди, чтобы попасть в программу «Обеспечение жильем молодых семей», заключают фиктивный брак, а когда приобретают квартиру, приходят к решению совместно не проживать. Есть, конечно, и другие причины разводов. «Я думаю, что если эту программу сильно подчистить на следующий год, то эта цифра серьезно поправится», - сказал губернатор.