В «молодой семье» - фиктивные браки

Среди молодых семей-участников жилищной программы много фиктивных браков. Об этом на пресс-конференции накануне сказал губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Программу ждет «чистка».
Глава региона сообщил, что по аналитическим данным, молодые люди, чтобы попасть в программу «Обеспечение жильем молодых семей», заключают фиктивный брак, а когда приобретают квартиру, приходят к решению совместно не проживать. Есть, конечно, и другие причины разводов. «Я думаю, что если эту программу сильно подчистить на следующий год, то эта цифра серьезно поправится», - сказал губернатор.
По информации Тюменьстата, на каждые 100 вновь зарегистрированных браков жителей Тюменской области приходится 82 развода. Брачные отношения за 6 месяцев официально оформили 3,9 тысяч супружеских пар (на 3,4% больше, чем в январе—мае 2012 года). Расторгли брак 3,2 тысяч пар (на 14,5% больше). По информации комитета ЗАГС административного департамента Администрации города Тюмени, за 2012 год в Тюмени зарегистрировано 7 263 брака и 3 608 разводов; за первое полугодие 2013 года – 2 869 брака и 1 965 развода.