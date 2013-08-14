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В «молодой семье» - фиктивные браки

14 августа 2013, 16:11
Среди молодых семей-участников жилищной программы много фиктивных браков. Об этом на пресс-конференции накануне сказал губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Программу ждет «чистка».

Среди молодых семей-участников жилищной программы много фиктивных браков. Об этом на пресс-конференции накануне сказал губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Программу ждет «чистка».

Глава региона сообщил, что по аналитическим данным, молодые люди, чтобы попасть в программу «Обеспечение жильем молодых семей», заключают фиктивный брак, а когда приобретают квартиру, приходят к решению совместно не проживать. Есть, конечно, и другие причины разводов. «Я думаю, что если эту программу сильно подчистить на следующий год, то эта цифра серьезно поправится», - сказал губернатор.

По информации Тюменьстата, на каждые 100 вновь зарегистрированных браков жителей Тюменской области приходится 82 развода. Брачные отношения за 6 месяцев официально оформили 3,9 тысяч супружеских пар (на 3,4% больше, чем в январе—мае 2012 года). Расторгли брак 3,2 тысяч пар (на 14,5% больше). По информации комитета ЗАГС административного департамента Администрации города Тюмени, за 2012 год в Тюмени зарегистрировано 7 263 брака и 3 608 разводов; за первое полугодие 2013 года – 2 869 брака и 1 965 развода.

#Новости#Молодая семья#Разводы#Владимир Якушев#Недвижимость#Женя#Общество
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