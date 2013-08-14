Тюменской области сегодня исполняется 69 лет

В областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева ко Дню образования Тюменской области приготовили выставку, на которой представлены книги тюменских краеведов А. Иваненко, А. Петрушина, С. Кубочкина, Е. Дубовской. Дополняют и украшают выставку фотоальбомы, справочники, книги, повествующие о городах, районных центрах и поселках Тюменской области. Наибольший интерес у читателей могут вызвать книги: «Тобольск» Д. Копылова, «Земля Сладковская» В. Малышева. Выставка будет открыта до 9 сентября в холле 4-ого этажа библиотеки.