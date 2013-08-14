Тюменской области сегодня исполняется 69 лет

Тюменская область была образована 14 августа 1944 года. В ее состав вошли Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа, областным центром стала Тюмень.
Территория региона составляет 1435,2 тыс. км2, протяженность с севера на юг — 2100 км, с запада на восток — 1400 км. Омывается водами Карского моря, граничит с Казахстаном, Республикой Коми, Красноярским краем, Свердловской, Курганской, Омской, Томской, Архангельской областями.
Новая страница в истории области начала писаться с 1964 года, сообщается на сайте областной администрации. Открытие месторождений нефти и газа создали основу для создания крупнейшего в мире нефтегазового комплекса. Освоение месторождений нефти и газа коренным образом изменили жизнь в Тюменской области. Возникли новые города Новый Уренгой, Надым, Ноябрьск и др.
Освоение природных богатств Тюменского края стало делом всей страны. Население области увеличилось в десятки раз. Сотни тысяч человек из всех регионов страны приехавших на разработку месторождений, составили новое поколение области, для которых она стала второй родиной и родиной их детей.
И на сегодня Тюменская область является крупнейшей в стране и одной из самых крупных в мире кладовой природных запасов.
14 августа в Тюмени проходят десятки мероприятий, посвященных Дню образования Тюменской области, сообщает областной департамент культуры.
На бульваре Шаимском в микрорайоне Ватутино сегодня пройдет театрализованное уличное представление, начало в 15 часов. В мероприятии примут участие творческие коллективы Дома культуры и творчества «Торфяник». Для маленьких зрителей подготовлены интересные игры и конкурсы с призами.
На площади дома культуры «Поиск» в Антипино в 15:30 начнется спортивно-развлекательная программа «Именины Комара». Игровая программа соберет ребят дошкольного возраста, они поучаствуют в развлекательных и спортивных играх, конкурсах, забавах.
В 17 часов на площади поселка Тарманы тюменцев ждет праздничная концертная программа «Земля отцов, земля героев!». Выступят коллективы дома культуры и творчества «Торфяник».
В Загородном саду на улице Профсоюзной в 17 часов откроется концертная программа «Любимый край». Зрителей ждет праздничная, концертная программа ко Дню области с участием творческих коллективов центра культуры и досуга «Околица».
Еще одна программа «Область со страну величиной» начнется в 18 часов в сквере Казачьи луга (ул. Домостроителей, 18). Зрители увидят выступления творческих коллективов ДК «Тура», клуба спортивных бальных танцев «Алекса», школы ирландского танца «Кадэнса», а также примут участие в веселых конкурсах и получат призы.
Завершит праздничный день программа «Рандеву на Тюменской земле» в Антипино. Начало — в 19 часов. В программе праздничные поздравления, выступления творческих коллективов «Поиска». В городских библиотеках в честь праздника пройдут интеллектуальные игры, информационный час «Рекорды Тюменской области», краеведческий экспресс, беседы, викторина, виртуальное путешествие «Архитектурный декор Тюмени». Участники последнего, которое пройдет в библиотеке семейного чтения им. А.С. Пушкина (Газовиков, 30) увидят первозданный уникальный тюменский архитектурный декор, который составляет коллекцию народного искусства: резные деревянные наличники, элементы архитектурного декора, дымники.
В областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева ко Дню образования Тюменской области приготовили выставку, на которой представлены книги тюменских краеведов А. Иваненко, А. Петрушина, С. Кубочкина, Е. Дубовской. Дополняют и украшают выставку фотоальбомы, справочники, книги, повествующие о городах, районных центрах и поселках Тюменской области. Наибольший интерес у читателей могут вызвать книги: «Тобольск» Д. Копылова, «Земля Сладковская» В. Малышева. Выставка будет открыта до 9 сентября в холле 4-ого этажа библиотеки.
Фото с сайта nikolapiter.ru