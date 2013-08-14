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Тщательно планировали убийство, но все равно были задержаны

14 августа 2013, 10:31
В Тюмени завершено расследование уголовного дела по факту убийства 19-летнего мужчины, которое произошло в сентябре прошлого года. Напомним, молодого человека застрелили в его доме по улице Лебяжьей из-за финансовых разногласий.
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Тюмень

В Тюмени завершено расследование уголовного дела по факту убийства 19-летнего мужчины, которое произошло в сентябре прошлого года. Напомним, молодого человека застрелили в его доме по улице Лебяжьей из-за финансовых разногласий.

Неприязненные отношения на денежной почве возникли между двумя знакомыми, которые были партнерами по бизнесу, еще в январе 2011 года. Один из них — 30-летний житель Нягани — решил убить приятеля. Он разработал план и привлек в качестве пособников двух своих знакомых. Те согласились помочь ему в совершении преступления.

Злоумышленники тщательно подготовились к совершению убийства, распределили роли и обеспечили себе алиби на предполагаемый день совершения убийства. 22 сентября жители Нягани прибыли в Тюмень. В течение недели они следили за потерпевшим, выбирая наиболее удобное для совершения преступления место.

«28 сентября один из соучастников преступления прибыл в дом потерпевшего по ул. Лебяжья с целью обсуждения деловых вопросов и после окончания разговора, когда потерпевший, провожая гостя, открыл двери дома, организатор преступления прицельно произвел в него не менее четырех выстрелов из пистолета ПМ», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Потерпевший скончался на месте происшествия от огнестрельных ранений левой руки и грудной клетки с повреждением легких и сердца.

В настоящее время всем трем участникам преступления в соответствии с их ролью предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105, ч.2 ст.222 УК РФ. Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления дела в суд.

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