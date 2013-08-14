Тщательно планировали убийство, но все равно были задержаны

Неприязненные отношения на денежной почве возникли между двумя знакомыми, которые были партнерами по бизнесу, еще в январе 2011 года. Один из них — 30-летний житель Нягани — решил убить приятеля. Он разработал план и привлек в качестве пособников двух своих знакомых. Те согласились помочь ему в совершении преступления.