Тщательно планировали убийство, но все равно были задержаны

В Тюмени завершено расследование уголовного дела по факту убийства 19-летнего мужчины, которое произошло в сентябре прошлого года. Напомним, молодого человека застрелили в его доме по улице Лебяжьей из-за финансовых разногласий.
Неприязненные отношения на денежной почве возникли между двумя знакомыми, которые были партнерами по бизнесу, еще в январе 2011 года. Один из них — 30-летний житель Нягани — решил убить приятеля. Он разработал план и привлек в качестве пособников двух своих знакомых. Те согласились помочь ему в совершении преступления.
Злоумышленники тщательно подготовились к совершению убийства, распределили роли и обеспечили себе алиби на предполагаемый день совершения убийства. 22 сентября жители Нягани прибыли в Тюмень. В течение недели они следили за потерпевшим, выбирая наиболее удобное для совершения преступления место.
«28 сентября один из соучастников преступления прибыл в дом потерпевшего по ул. Лебяжья с целью обсуждения деловых вопросов и после окончания разговора, когда потерпевший, провожая гостя, открыл двери дома, организатор преступления прицельно произвел в него не менее четырех выстрелов из пистолета ПМ», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
Потерпевший скончался на месте происшествия от огнестрельных ранений левой руки и грудной клетки с повреждением легких и сердца.
В настоящее время всем трем участникам преступления в соответствии с их ролью предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105, ч.2 ст.222 УК РФ. Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления дела в суд.