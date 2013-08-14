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Школьники подарят водителям «смайлик»

14 августа 2013, 13:01
«Смайлик для водителя» от тюменских школьников оживет завтра на парковке Тюменской областной научной библиотеки на перекрестке улиц Ленина и Орджоникидзе.
Сюжет
Дети

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, 15 августа в Тюмени школьники выйдут на флешмоб «Смайлик для водителя» на площадь «Единства и согласия». Сначала у фонтана более 200 детей станцуют вместе танец, призывая водителей вспомнить о том, что скоро 1 сентября, и дети каждый день будут в массовом порядке пересекать интенсивные магистрали областного центра. Затем на верхнем ярусе автопарковки областной библиотеки ребята из оздоровительного центра «Остров детства» изобразят «Смайлик для водителя» с помощью разноцветных зонтов, шаров и мячей. Смайлик будет «мигать» красным, желтым и зеленым глазом. Журналисты смогут запечатлеть его из окон верхнего этажа здания библиотеки.

Организаторы акции: Госавтоинспекция Тюменской области, департамент образования администрации города, детский центр «Остров детства» и Тюменская областная научная библиотека имени Дмитрия Менделеева.

Более сотни мальчишек и девчонок, взявшись за руки, встанут на улице Ленина с плакатами, призывающими водителей беречь детей на дороге и быть внимательными за рулем. Каждый ребенок будет в бандане со специальным логотипом и с воздушным шаром.

Мероприятие проводится в рамках долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Тюменской области». ГИБДД приглашает родителей с детьми принять участие в акции.

Флешмоб состоится 15 августа на площади у Центрального рынка. Сбор у фонтана в центре площади в 11:00, начало в 11:15.

#Новости#Флешмоб#Дети#Тюмень#Транспорт#Olga#Общество
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