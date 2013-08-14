Школьники подарят водителям «смайлик»

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, 15 августа в Тюмени школьники выйдут на флешмоб «Смайлик для водителя» на площадь «Единства и согласия». Сначала у фонтана более 200 детей станцуют вместе танец, призывая водителей вспомнить о том, что скоро 1 сентября, и дети каждый день будут в массовом порядке пересекать интенсивные магистрали областного центра. Затем на верхнем ярусе автопарковки областной библиотеки ребята из оздоровительного центра «Остров детства» изобразят «Смайлик для водителя» с помощью разноцветных зонтов, шаров и мячей. Смайлик будет «мигать» красным, желтым и зеленым глазом. Журналисты смогут запечатлеть его из окон верхнего этажа здания библиотеки.