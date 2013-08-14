Переносом теплотрассы у развязки займется «Мостострой-11»

«Нас поджимает тот факт, что не за горами отопительный сезон, и необходимо все мероприятия осуществить таким образом, чтобы ни в коем случае не сорвать его начало. Выполнять работы по переносу будет тот же подрядчик, который работает на данном объекте — „Мостострой-11“. Это устраивает и нас, и компанию „Фортум“. Возможности у них есть, предприятие мощное, перенос сети для них не в новинку. Самое главное, все это сейчас оперативно провести», — пояснил глава региона.