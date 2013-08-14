nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Переносом теплотрассы у развязки займется «Мостострой-11»

14 августа 2013, 17:31
Проблему с переносом теплотрассы в районе строящейся развязки на улице Мельникайте удалось разрешить. Об этом сообщил на прошедшей накануне пресс-конференции губернатор Тюменской области Владимир Якушев.
Сюжет
Тюмень

Напомним, что при оформлении съездов строители столкнулись с тем, что часть теплотрассы необходимо было перенести на землю, принадлежащую ООО «Туанн». А это серьезно могло повлиять на темпы строительства объекта.

«Нас поджимает тот факт, что не за горами отопительный сезон, и необходимо все мероприятия осуществить таким образом, чтобы ни в коем случае не сорвать его начало. Выполнять работы по переносу будет тот же подрядчик, который работает на данном объекте — „Мостострой-11“. Это устраивает и нас, и компанию „Фортум“. Возможности у них есть, предприятие мощное, перенос сети для них не в новинку. Самое главное, все это сейчас оперативно провести», — пояснил глава региона.

#Новости#Тюмень#Дороги#Транспорт#Olga#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25