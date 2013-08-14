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Отпуск по уходу за ребенком молодому отцу пришлось выбивать через суд

14 августа 2013, 10:13
Работодатель отказал молодому отцу в отпуске по уходу за ребенком и вовсе его уволил. Восстанавливать справедливость электромонтажнику ЗАО «Строительно-монтажная компания «Сети Сибири» пришлось через прокуратуру и суд.
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Дети

Как сообщает прокуратура Тюменской области, 15 октября 2012 года у 29-летнего мужчины родился второй ребенок — сын. 31 октября 2012 года молодой отец обратился к работодателю с заявлением о предоставлении ему отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Его супруге, находившейся в отпуске по уходу за дочерью в возрасте 1 года и 7 месяцев, трудно было одной ухаживать за двумя маленькими детьми.

Мужчина, будучи уверенным, что работодатель предоставит ему законный отпуск (так как он по закону не может отказать в этом), стал ухаживать за малышом. Однако в отпуске ему отказали и уволили с работы за прогулы.

Молодой отец не растерялся и в феврале 2013 года обратился в Ленинский районный суд г. Тюмени с иском о восстановлении на работе, предоставлении отпуска по уходу за ребенком, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда. Участвующий в деле прокурор поддержал заявителя и дал заключение об удовлетворении его требований.

Ленинский районный суд в мае вынес решение, которым восстановил молодого отца на работе и обязал акционерное общество предоставить ему отпуск по уходу за ребенком. Кроме того, суд взыскал в его пользу средний заработок за время вынужденного прогула в размере 204 тысячи рублей и 5 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Акционерное общество обжаловало решение в Тюменский областной суд. На днях жалоба была рассмотрена с участием представителя прокуратуры Тюменской области и отклонена за необоснованностью.

#Новости#Суды#Работа#Отпуск#Дети#Женя#Общество
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