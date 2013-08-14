Отпуск по уходу за ребенком молодому отцу пришлось выбивать через суд

Как сообщает прокуратура Тюменской области, 15 октября 2012 года у 29-летнего мужчины родился второй ребенок — сын. 31 октября 2012 года молодой отец обратился к работодателю с заявлением о предоставлении ему отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Его супруге, находившейся в отпуске по уходу за дочерью в возрасте 1 года и 7 месяцев, трудно было одной ухаживать за двумя маленькими детьми.