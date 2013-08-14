Нетрезвый тюменец врезался в дерево

6 пешеходов сбиты автомобилями в областном центре в течение всего дня — с десяти утра до десяти вечера. В двух случаях водители не пропустили пешеходов при повороте на перекрестках налево на улице Республики, 49 и перекрестке улиц Ленина и Челюскинцев. Результат — перелом ноги у 58-летней женщины и ушибы у 28-летней. В двух случаях пешеходы переходили улицы вне переходов, за что и поплатились 40-летний тюменец и 28-летняя тюменка. 75-летняя женщина сбита в садовом обществе «Весна» «Тойотой», двигавшейся задним ходом, у нее ушибы. 77-летняя женщина получила ушиб колена — ее задел «Пежо», водитель которого на улице Днепровской перед началом движения не убедился в безопасности.