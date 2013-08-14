Нетрезвый тюменец врезался в дерево

6 пешеходов сбиты автомобилями в областном центре в течение всего дня — с десяти утра до десяти вечера. В двух случаях водители не пропустили пешеходов при повороте на перекрестках налево на улице Республики, 49 и перекрестке улиц Ленина и Челюскинцев. Результат — перелом ноги у 58-летней женщины и ушибы у 28-летней. В двух случаях пешеходы переходили улицы вне переходов, за что и поплатились 40-летний тюменец и 28-летняя тюменка. 75-летняя женщина сбита в садовом обществе «Весна» «Тойотой», двигавшейся задним ходом, у нее ушибы. 77-летняя женщина получила ушиб колена — ее задел «Пежо», водитель которого на улице Днепровской перед началом движения не убедился в безопасности.
Три человека пострадали в результате столкновения четырех автомобилей «Мерседеса», «Нисана», «Лады-Приоры» и ВАЗ-21150, которое случилось на улице Червишевский тракт, 41 около девяти часов вечера. Причиной ДТП послужил неправильный выбор дистанции водителем «Мерседеса» с 30-летним стажем вождения. У всех пострадавших, это водитель и две пассажирки «Ниссана, ушибы.
13-е число стало абсолютно несчастливым для 43-летнего тюменца. В семь часов утра на автомобиле «Шевроле» он, будучи нетрезвым, на большой скорости въехал в препятствие на перекрестке улиц Щербакова и Большая Заречная. К счастью, окружающие не пострадали. Сам виновник своих бед получил черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. За последний год он 7 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости. Бывали странные периоды в феврале и марте, когда инспекторы штрафовали этого водителя за быструю езду по два раза на дню.
На 13-м километре дороги Тюмень-Салаирка в одиннадцатом часу вечера столкнулись «Форд-Фокус» и «Иж-Юпитер-5» с черными четырехзначными номерами. Предварительно, правила нарушил водитель автомобиля, он выезжал на трассу со второстепенной дороги. В ДТП пострадали двое подростков, ехавших на мотоцикле. 18-летний парень получил перелом ноги, 15-летний рану головы. В это же время на дороге село Афонькино-Ильинка Казанском районе в ограждение моста въехал 21-летний мотоциклист без прав. К тому же он ехал на незарегистрированном мотоцикле и был пьяным. Итог — рваная рана голени.
В первом часу ночи в районе села Чикча Тюменского района в кювет «улетел» ВАЗ-2110 — ехал слишком быстро. 28-летний водитель права управления автомобилем не имеет, он получил тяжелые повреждения — травму головы и внутренних органов, у 47-летнего пассажира перелом плеча и рана губы.
Такова печальная статистика ГИБДД Тюменской области за 13 августа 2013 года.