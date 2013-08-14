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Исинбаева в третий раз стала чемпионкой мира

14 августа 2013, 09:32
Российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева 13 августа завоевала золотую медаль на чемпионате мира по легкой атлетике.

На чемпионате, который проходит в Москве, спортсменка с первой попытки взяла высоту в 4,89 метра.

Серебряная медаль досталась американской спортсменке Дженнифер Сур, а бронзу получила кубинка Ярислей Сильве. Обе они взяли высоту в 4,82 метра, однако американская спортсменка при этом потратила меньше попыток.

Еще одна российская спортсменка, Анастасия Савченко, поделила пятое место с Фабианой Мурер из Бразилии, которая в 2011 года была чемпионкой мира. Ангелина Жук-Краснова заняла седьмое место.

31-летняя Елена Исинбаева становилась чемпионкой мира дважды: в 2005 и 2007 годах. В 2004 и 2008 годах она выиграла Олимпийские игры, а на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году получила бронзовую медаль. Кроме того, Исинбаева является автором действующего мирового рекорда по прыжкам с шестом среди женщин: 5,06 метра.

Ранее, в конце июля, Исинбаева рассказала о том, что собирается завершить спортивную карьеру. Однако позже она заявила, что о завершении профессиональной деятельности речи пока не идет: по словам спортсменки, она собирается сделать перерыв в спорте для рождения ребенка.

#Новости#Спорт#Легкая атлетика#Чемпионат мира#Таня
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