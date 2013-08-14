Исинбаева в третий раз стала чемпионкой мира

31-летняя Елена Исинбаева становилась чемпионкой мира дважды: в 2005 и 2007 годах. В 2004 и 2008 годах она выиграла Олимпийские игры, а на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году получила бронзовую медаль. Кроме того, Исинбаева является автором действующего мирового рекорда по прыжкам с шестом среди женщин: 5,06 метра.