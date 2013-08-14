Дорожный беспредел на улице Гнаровской

Как сообщает выложивший его пользователь, не совсем адекватный, по его мнению, водитель на Nissan Juke 12 августа утроил беспредел на улице Валерии Гнаровской. Сначала он подрезал Chevrolet Lacetti, а затем принялся бортовать Daewoo Nexia. Водитель «корейца» не растерялся, догнал дебошира и перегородил ему дорогу.
Дошло до рукоприкладства. Получив от водителя «Нэксии» по лицу, водитель «Ниссана» выскочил с отверткой. Поугрожав, он снова сел в машину и, отъехав метров на сто, опять попытался выяснить отношения с водителем седана. Однако увидев численное преимущество «оппонентов» из «Нэксии», мужчина решил ретироваться.