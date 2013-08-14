Долгожданный Монсон. Мастер-класс бойца в Тюмени пройдет 18 августа

Поклонники миксфайта в целом и Джеффа Монсона в частности ждали приезда спортсмена 3 августа. В этот день спортсмен должен был провести мастер-класс, а на следующий — встретиться на ринге с Александром Емельяненко в рамках турнира смешанным боевым единоборствам. Предполагалось, что звезды миксфайта подпишут контракт о бое-реванше и презентуют его. Однако Монсон тогда не приехал в Тюмень из-за проблем с визой.