Долгожданный Монсон. Мастер-класс бойца в Тюмени пройдет 18 августа

Звезда миксфайта мирового уровня Джефф Монсон приедет в Тюмень 18 августа. Американский боец проведет мастер-класс, во время которого покажет на практике основные приемы и пообщается с горожанами.
Джеффри Уильям Монсон — 42-летний американский боец, работавший до того, как заняться спортом, семейным психологом. Многократный чемпион мира по грепплингу и джиу-джитсу, ветеран смешанных единоборств.
Поклонники миксфайта в целом и Джеффа Монсона в частности ждали приезда спортсмена 3 августа. В этот день спортсмен должен был провести мастер-класс, а на следующий — встретиться на ринге с Александром Емельяненко в рамках турнира смешанным боевым единоборствам. Предполагалось, что звезды миксфайта подпишут контракт о бое-реванше и презентуют его. Однако Монсон тогда не приехал в Тюмень из-за проблем с визой.
В ближайшее воскресенье, 18 августа, Джефф Монсон все-таки доберется до Тюмени, чтобы встретиться с местными любителями миксфайта. Мастер-класс спортсмена начнется в 14.00 в центре «Тюмень-дзюдо» (ул. В. Гнаровской, 1). Боец проведет семинар и тренировку, покажет основные приемы грепплинга, борьбы в партере и стойке. Также в программе мастер-класса — автограф- и фотосессия.
Билет на мастер-класс можно купить в Федерации смешанного боевого единоборства ( ММА ) Тюменской области адресу: Комсомольская 22, оф. 402. Стоимость билета — 2 тысячи рублей. Нужно помнить, что количество мест ограничено.