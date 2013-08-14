Бесплатный wi-fi в Тюменской области становится все более популярным

Подобный рост обусловлен и активностью жителей городов юга области: Заводоуковска, Ялуторовска, Ишима и Тобольска. Для них свободный доступ к wi-fi в общественных местах является новинкой. По данным регионального информационно-образовательного центра это не предел. За 13 дней августа в сети зафиксировано 3679 уникальных сессий. В общем же, в течение суток количество одновременных активных соединений может варьироваться от нескольких сотен до 1.5 тысяч.