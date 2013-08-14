Бесплатный wi-fi в Тюменской области становится все более популярным

Новый рекорд по количеству зарегистрированных пользователей установила в июле региональная сеть бесплатного интернета TyumenFree.
В конце весны — начале лета в сети появились новые точки доступа — в городах юга Тюменской области, а сейчас начался рост количества пользователей, сообщает «РИО-Центр».
В июле стать новыми пользователями TyumenFree решили 8435 жителей Тюмени и юга области — это в полтора раза больше, чем среднемесячные показатели до этого. В пересчете на ежедневный показатель это 272 человека или 11 новых подключений в час.
Подобный рост обусловлен и активностью жителей городов юга области: Заводоуковска, Ялуторовска, Ишима и Тобольска. Для них свободный доступ к wi-fi в общественных местах является новинкой. По данным регионального информационно-образовательного центра это не предел. За 13 дней августа в сети зафиксировано 3679 уникальных сессий. В общем же, в течение суток количество одновременных активных соединений может варьироваться от нескольких сотен до 1.5 тысяч.
Задать вопросы по работе в сети можно по телефону 8-800-100-12-90. Список адресов точек wi-fi доступен для скачивания на сайте www.rg.admtyumen.ru.