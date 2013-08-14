nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Бесплатный wi-fi в Тюменской области становится все более популярным

14 августа 2013, 12:09
Новый рекорд по количеству зарегистрированных пользователей установила в июле региональная сеть бесплатного интернета TyumenFree.
Сюжет
Тюмень

Новый рекорд по количеству зарегистрированных пользователей установила в июле региональная сеть бесплатного интернета TyumenFree.

В конце весны — начале лета в сети появились новые точки доступа — в городах юга Тюменской области, а сейчас начался рост количества пользователей, сообщает «РИО-Центр».

В июле стать новыми пользователями TyumenFree решили 8435 жителей Тюмени и юга области — это в полтора раза больше, чем среднемесячные показатели до этого. В пересчете на ежедневный показатель это 272 человека или 11 новых подключений в час.

Подобный рост обусловлен и активностью жителей городов юга области: Заводоуковска, Ялуторовска, Ишима и Тобольска. Для них свободный доступ к wi-fi в общественных местах является новинкой. По данным регионального информационно-образовательного центра это не предел. За 13 дней августа в сети зафиксировано 3679 уникальных сессий. В общем же, в течение суток количество одновременных активных соединений может варьироваться от нескольких сотен до 1.5 тысяч.

Задать вопросы по работе в сети можно по телефону 8-800-100-12-90. Список адресов точек wi-fi доступен для скачивания на сайте www.rg.admtyumen.ru.

#Новости#Тюмень#Интернет#Ирина#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25