За лето 25 велосипедистов спровоцировали ДТП

Три фотографии детей-велосипедистов, соблюдающих правила дорожного движения, признаны лучшими, сообщают в пресс-службе ведомства. Это фото 5-летней Оли Юрьевой, 4-летней Аксении Пискулиной и школьницы Валерии Путяшевой. Юные велосипедистки получат призы: шлемы и защитное снаряжение, а также игрушки в подарок.
За активное участие в конкурсе жюри приняло решение наградить поощрительными призами 9 детских садов (№ 7, 51, 62, 65, 79, 83, 99, 153, 158) и 3 школы (№ 5, 59, 89). Кроме того, все участники фотоконкурса получат банданы «Будь собой!».
Велосезон в Тюмени в полном разгаре. На дорогах этим летом в ДТП пострадали 39 велосипедистов, из них в 25 случаях водители велосипедов сами спровоцировали столкновения с автомобилями. ГИБДД призывает велосипедистов не нарушать правила на дорогах, быть внимательными и никогда не переезжать дорогу на велосипеде по пешеходному переходу, это самая аварийная ситуация.