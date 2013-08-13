За лето 25 велосипедистов спровоцировали ДТП

Велосезон в Тюмени в полном разгаре. На дорогах этим летом в ДТП пострадали 39 велосипедистов, из них в 25 случаях водители велосипедов сами спровоцировали столкновения с автомобилями. ГИБДД призывает велосипедистов не нарушать правила на дорогах, быть внимательными и никогда не переезжать дорогу на велосипеде по пешеходному переходу, это самая аварийная ситуация.