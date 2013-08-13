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За лето 25 велосипедистов спровоцировали ДТП

13 августа 2013, 14:44
В Госавтоинспекции Тюменской области подвели итоги фотоконкурса среди велосипедистов «С умом на двух колесах». Для поощрения выбраны 30 работ, авторы которых получат сувениры с символикой «Я — не нарушаю!».
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Тюмень

Три фотографии детей-велосипедистов, соблюдающих правила дорожного движения, признаны лучшими, сообщают в пресс-службе ведомства. Это фото 5-летней Оли Юрьевой, 4-летней Аксении Пискулиной и школьницы Валерии Путяшевой. Юные велосипедистки получат призы: шлемы и защитное снаряжение, а также игрушки в подарок.

За активное участие в конкурсе жюри приняло решение наградить поощрительными призами 9 детских садов (№ 7, 51, 62, 65, 79, 83, 99, 153, 158) и 3 школы (№ 5, 59, 89). Кроме того, все участники фотоконкурса получат банданы «Будь собой!».

Велосезон в Тюмени в полном разгаре. На дорогах этим летом в ДТП пострадали 39 велосипедистов, из них в 25 случаях водители велосипедов сами спровоцировали столкновения с автомобилями. ГИБДД призывает велосипедистов не нарушать правила на дорогах, быть внимательными и никогда не переезжать дорогу на велосипеде по пешеходному переходу, это самая аварийная ситуация.

#Новости#Велосипеды#Тюмень#Транспорт#Olga#Общество
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