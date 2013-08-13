В Тюмени прошел фестиваль картинга

В минувшую субботу в Тюмени впервые был организован фестиваль по картингу, приуроченный к празднованию Дня физкультурника.
Организаторами выступили департамент по спорту и молодежной политике администрации города, МАОУ ДОД ДЮЦ «Клуб детского творчества им. А.М. Кижеватова» и информационно-развлекательный журнал «Спортивный портал». Главной целью фестиваля стало привлечение молодежи к занятиям спортивно-техническими видами спорта, обмен опытом и повышение спортивного мастерства у участников.
Программа мероприятия включала в себя выставку технического творчества, на которой были представлены спортивные и тренировочные карты, мотоциклы и квадроциклы, конкурс на правильное и мобильное прохождение трассы и показательные выступления по картингу. В конкурсе приняли участие 30 воспитанников от 7 до 14 лет «Клуба детского творчества им. А.М. Кижеватова», ДЮСШ «Старт XXI век» и Дома природы техники и спорта. Завершился праздник технического спорта награждением участников конкурса.
Это уникальное для нашего города состязание нашло своих победителей. Третье место занял Максим Клиндухов, на втором месте — Евгений Тютин и почетное первое место занял Андрей Попов.
По словам организаторов, гонка понравились не только участникам соревнования, но и зрителям, интересной им показалась трасса, пролегавшая в центре города, и это для многих стало в новинку. Организаторы надеются, что мероприятие приобретет традиционный характер, отмечают в МАУ «ТГМЦ».
Победители и призеры были удостоены кубков и медалей, а также каждый участник фестиваля получил грамоты, сладкие призы и подарки от спонсора мероприятия — журнала «Спортивный портал».
Отметим, что в «Клубе детского творчества им. А.М. Кижеватова» проводятся бесплатные занятия по картингу на постоянной основе. В настоящее время этим видом спорта в клубе занимается более 60 человек.
Желающих записаться в секцию картинга и получить более подробную информацию об условиях набора можно по телефону 693–057.