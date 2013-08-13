В Тюмени прошел фестиваль картинга

Программа мероприятия включала в себя выставку технического творчества, на которой были представлены спортивные и тренировочные карты, мотоциклы и квадроциклы, конкурс на правильное и мобильное прохождение трассы и показательные выступления по картингу. В конкурсе приняли участие 30 воспитанников от 7 до 14 лет «Клуба детского творчества им. А.М. Кижеватова», ДЮСШ «Старт XXI век» и Дома природы техники и спорта. Завершился праздник технического спорта награждением участников конкурса.