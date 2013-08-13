nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В салоне красоты чистку, маски и массаж делали без лицензии

13 августа 2013, 11:54
В одном из салонов красоты Тюмени оказывали косметологические услуги и делали массаж без лицензии. Нарушения законодательства о лицензировании выявила прокуратура Центрального округа города в ходе проверки в ООО «ЕлеНова».
Сюжет
Тюмень

«Установлено, что общество в центре красоты по проезду Заречный в Тюмени разместило косметологический и массажный кабинеты, где предлагало посетителям услуги по очищению кожи лица и шеи, наложению масок, а также массаж лица, ног. Согласно действующему законодательству все эти услуги являются медицинскими и для оказания нужна лицензия на занятие медицинской деятельности, которой у салона красоты нет. Все это нарушает права клиентов», — сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Прокуратура Центрального округа в отношении ООО «ЕлеНова» возбудила административное дело по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии). Накануне по результатам рассмотрения дела арбитражный суд Тюменской области подверг его штрафу в размере 40 тысяч рублей.

#Новости#Прокуратура#Тюмень#Лицензирование#Таня#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25