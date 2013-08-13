В салоне красоты чистку, маски и массаж делали без лицензии

«Установлено, что общество в центре красоты по проезду Заречный в Тюмени разместило косметологический и массажный кабинеты, где предлагало посетителям услуги по очищению кожи лица и шеи, наложению масок, а также массаж лица, ног. Согласно действующему законодательству все эти услуги являются медицинскими и для оказания нужна лицензия на занятие медицинской деятельности, которой у салона красоты нет. Все это нарушает права клиентов», — сообщает пресс-служба прокуратуры области.